So zauberhaft kann’s in Iserlohn weitergehen

Das war doch schon mal ein gelungener Auftakt des „Iserlohner Weihnachtszaubers“! Auch wenn die neue Beleuchtung beim offiziellen Einschalten nicht im exakt gleichen Moment überall erstrahlte (zumindest in der Unnaer Straße gab es einen Frühstart) und auch wenn die etwas sehr lilafarben geratenen Nikoläuse für Diskussionsstoff sorgten – so voll und auch so stimmungsvoll wie gestern Abend kann es nicht nur nach dem Wunsch des Stadtmarketings, der Händler und Gastronomen in den zwölf Buden und auch des Einzelhandels gerne öfter bis zum 29. Dezember sein.

Stadtmusikanten waren wie gewohnt ein Publikumsmagnet

Auch schon tagsüber, so war zu hören, wären deutlich mehr Menschen rund um den Alten Rathausplatz unterwegs gewesen. Und am Abend sorgte dann nicht zuletzt der heimische Publikumsmagnet schlechthin, die Iserlohner Stadtmusikanten, für den ja schon traditionellen Andrang beim Auftakt. „Wir müssen gucken, wie wir da irgendeine Orchester-Aufstellung neben dem Riesenrad hinbekommen“, sagte Zugführer Dirk Baumeister beim Antreten der gestern 33 Musikerinnen und Musiker unten in der Unnaer Straße, das auch schon von zahlreichen Zuschauern verfolgt wurde.

Für wärmende Getränke, gerne auch für die ganze Familie, herrschte gestern Abend genau die richtige Außentemperatur, und vor allem blieb es trocken. Foto: Michael May

Viele weitere Fans der Show- und Marchingband kamen vor dem Alten Rathaus hinzu, wo es sich durch die mehr als 13 Meter hohe, historische „russische Schaukel“ der Familie Feldmann aus Plettenberg tatsächlich an einigen Stellen mehr „drubbelt“ als in der Vergangenheit. „Wir konnten sie aber nur dort vor dem Alten Rathaus aufbauen“, verwies Stadtmarketing-Chef Dirk Matthiessen unter anderem auf das Gefälle an anderer Stelle. Wichtig sei ihm auch gewesen, dass die bisherigen „Stamm-Schausteller“ alle am gewohnten Ort dabei sein konnten. Neu hinzu kamen zudem der Iserlohner Augusto Saidivaldo, der Kulinarisches aus seiner Heimat Angola anbietet, die Hagenerin Tanja Kirchhoff mit Deko-Artikeln und die beiden Wechselhütten, von denen die vor dem Alten Rathaus heute und morgen beispielsweise vom Verein „Lebenswert“ betrieben wird.

Vizebürgermeister Thorsten Schick (li.) und Stadtmarketing-Chef Dirk Matthiessen drückten gemeinsam den Knopf zum offiziellen Einschalten der neuen Weihnachtsbeleuchtung. Foto: Michael May

Bei der Eröffnung dankte Vizebürgermeister Thorsten Schick nicht nur den (teils ehrenamtlichen) Organisatoren des „Weihnachtszaubers“ und den 18 Lichtpaten für 26 der „Drahtringe“ und warb für den Besuch auch der Weihnachtsmärkte in den Stadtteilen. Schick nutzte auch die Gelegenheit, fürs Einkaufen vor Ort zu werben: „Auch die Iserlohner Einzelhändler haben sich sehr viele Gedanken gemacht – in Form von neuen Dekorationen und wunderbaren Geschenkideen. Und ich glaube, hier vor Ort einzukaufen ist eine noch schönere Idee als vielleicht über das Internet zu bestellen“, sagte der Vizebürgermeister und erntete dafür den Applaus des Publikums.