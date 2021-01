Stadtbücherei Iserlohn im Lockdown

Auch hinter verschlossenen Türen hat das Team der Stadtbücherei zu tun. Beispielsweise für den Abholservice.

Iserlohn. Dort, wo sich sonst Interessierte zwischen den Regalen tummeln, vor den Laptops sitzen oder in Zeitungen beziehungsweise Zeitschriften vertieft sind, herrscht gähnende Leere. Die Anmeldung ist unbesetzt, und auch sonst erscheint das Alte Rathaus ausgestorben. Kein Wunder – auch die Stadtbücherei befindet sich im Lockdown, und das bereits seit Wochen.

Aber trotz verschlossener Türen wird dort gearbeitet, denn über den Abholservice können Nutzer sich weiterhin mit Lektüre eindecken. „Wir sind froh, dass wir den anbieten können“, sagt Leiterin Gudrun Völcker. Sie und die 16 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den beiden Standorten in der Iserlohner Innenstadt und in Letmathe gehen demnächst wieder in Kurzarbeit, ein konkretes Datum steht aber noch nicht fest.

Die „normale“ Ausleihe – der Nutzer kommt ins Haus, sucht sich Bücher aus und geht zum Tresen – findet genau so wie Veranstaltungen und Führungen nicht statt. „Es ist ein ganz merkwürdiges Arbeiten“, erzählt Gudrun Völcker. Während des ersten Lockdowns im vergangenen Jahr habe es über den Abholservice etwa 500 Ausleihen gegeben. „Aber diejenigen, die beispielsweise zum Arbeiten an unseren Laptops gekommen sind, haben wir erstmal verloren.“ Über das gesamte „Corona-Jahr“ 2020 sei die Ausleih-Zahl im Vergleich zu 2019 um satte 30 Prozent gesunken.

Denn zum einen seien die Nutzer aus den verschiedensten Gründen seltener gekommen, und zum anderen galten auch für die Stadtbücherei Corona-Schutzmaßnahmen: begrenzte Öffnungszeiten, Einlasskontrollen, Datenerfassung, weniger Personen gleichzeitig in den Räumen, Einbahnstraßensystem und so weiter.

„Viele Ältere nutzen die ,Onleihe‘“, weiß die Leiterin. Und besonders Familien hätten während des ersten Lockdowns den Abholservice gern genutzt, um den Kindern mehr Abwechslung und Unterhaltung zu bieten. Gefragt gewesen seien aber auch Romane, Koch- und Gartenbücher sowie Handarbeits-Ratgeber. „Für die Abschlussschüler war es damals zu spät“, so Gudrun Völcker, die in den kommenden Wochen aber mit einer verstärkten Nachfrage aus dieser Nutzergruppe rechnet.

Nicht nur mit dem Vorbereiten und Zurücksortieren rund um den Abholservice ist das Team momentan beschäftigt, neue Medien müssen katalogisiert und technisch bearbeitet werden. „1200 sind gerade in Einarbeitung“, sagt sie und hat vor allem für die Jüngsten eine gute Nachricht. Auch viele neue „Tonies“ – also Figuren, die mittels eines Abspielgerätes Musik und Hörspiele erklingen lassen – wurden angeschafft. Auch verschiedenste Spiele und natürlich Bücher sind neu im Angebot.

Telefonische Anfragen sind ebenso abzuarbeiten wie neue Anmeldungen, die regelmäßigen Bestsellerlieferungen oder das Sichten der Medien, die künftig aussortiert werden können.