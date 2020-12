Stehen die Iserlohner "Sommernächte" vor dem Aus?

Iserlohn Die Stadt Iserlohn hat die Organisation der Veranstaltungsreihe "Iserlohner Sommernächte" zum ersten Mal öffentlich ausgeschrieben.

Iserlohn. Wie es im kommenden Jahr weitergeht mit Großveranstaltungen in der Waldstadt, das

hängt nicht allein von der weiteren Entwicklung in Sachen Corona ab. Eine am 21. Dezember

veröffentlichte Ausschreibung der Stadt Iserlohn lässt nämlich erahnen, dass die Zukunft der

traditionellen Veranstaltungsreihe „Iserlohner Sommernächte“ mit „Genuss pur“, „Jam total“ und

anderen erfolgreichen Events auf der Kippe steht. In dieser Ausschreibung vergibt die Stadt die

„Konzeption, Organisation, Durchführung und Nachbereitung einer sommerlichen, musikalisch-

kulinarischen Veranstaltungsreihe open-air auf Veranstaltungsbühnen oder an sonstigen,

programmlich geeigneten Standorten im Stadtgebiet von Iserlohn für die Jahre 2021 bis 2023“.

Gemeint mit der Veranstaltungsreihe sind die „Iserlohner Sommernächte“. Die Bewerber müssen

vergleichbare Leistungen in den vergangenen drei Geschäftsjahren nachweisen können und

zudem Informationen zum Umsatz bei diesen Veranstaltungen geben.

Nachdem die heimische Veranstaltungsfirma „Live Project“ die Iserlohner Sommernächte in den

vergangenen 14 Jahren mit finanzieller Unterstützung der Stadt organisiert hat, soll nun ganz

offensichtlich ein neues Konzept her. Eine Tatsache, die bei Live-Project-Geschäftsführer Sven

Wiedemeyer auf Irritation und Unverständnis stößt. „Ich bin sehr traurig, um es milde

auszudrücken“, sagt der Iserlohner Unternehmer, der sich auch als „Erfinder“ der Iserlohner

„Sommernächte“ sieht.

Wie Stadtmarketingleiter Dirk Matthiessen auf Anfrage erklärt, sei es völlig normal, wenn die

Umsetzung von Veranstaltungen dieser Art öffentlich ausgeschrieben werde. „Bei meinem

Amtsantritt im Jahr 2019 habe ich das Vertragsverhältnis bezüglich der Sommernächte gesichtet

und war der Meinung, dass es aufgefrischt werden müsse“, erklärt Dirk Matthiessen, der zu

diesem Thema jedoch nicht „ins Detail“ gehen möchte. Nur so viel: „Es geht dabei um mehr

Planungssicherheit für die kommenden Jahre, wir werden den ,Reset-Knopf’ drücken, und ich bin

fest davon überzeugt, dass alle Beteiligten davon profitieren werden.“ Natürlich stehe dabei auch

grundsätzlich das Konzept der bisherigen Sommernächte auf dem Prüfstand, was der

Stadtmarketingleiter jedoch eher als eine Chance als einen Nachteil erkennt.

Anders sieht es naturgemäß Sven Wiedemeyer, der es nicht nachvollziehen kann, wenn eine über

Jahre erfolgreiche Veranstaltungsreihe, gestaltet von Anbietern und Künstlern „aus unserer Stadt,

unserer Region“ nun zur Disposition stehe. „Ich bin aus allen Wolken gefallen, als ich die

Ausschreibung gelesen habe“, sagt Wiedemeyer. Seiner Meinung nach habe die Stadt von der

langjährigen Zusammenarbeit mit Live Project durchaus profitiert.

Zur Erinnerung: Die Sommernächte sind vor 14 Jahren zum ersten mal über die Bühne gegangen,

damals als Gemeinschaftsprojekt von Live Project und der Iserlohner Werbegemeinschaft unter

Herbert Wolf, die die Veranstaltung mit 15.000 Euro bezuschusste. „Die Stadtoase kam damals

sehr gut an, und die Iserlohner wünschten sich, dass sie nicht nach einem Wochenende schon

wieder abgebaut wird“, erinnert sich Wiedemeyer. Daraufhin habe es die Zusammenarbeit mit der

Gesellschaft für Wirtschaftsförderung (GfW) ermöglicht, die Sommernächte auf vier Wochen

auszudehnen. „Wir erhielten dazu einen städtischen Zuschuss von 40.000 Euro“, sagt Sven

Wiedemeyer. Eine Summe, die nur einen Bruchteil der eigentlichen Kosten tragen würde. Nach

zwei Jahren sei die GfW dann aus der Kooperation ausgestiegen, „das sechsstellige Minus war

den Verantwortlichen einfach zu groß“, erklärt der Iserlohner Unternehmer. Und so trage seine

Firma, abgesehen vom 40.000-Euro-Zuschuss der Stadt, nun schon seit zehn Jahren das volle

finanzielle Risiko bei den Sommernächten. Deren Gesamtkosten, so Wiedemeyer, belaufen sich

pro Jahr auf 220.000 bis 250.000 Euro. „Wir haben in der ganzen Zeit nur in zwei Jahren schwarze

Zahlen schreiben können“, verrät Wiedemeyer, der seine persönliche Enttäuschung nicht

verstecken kann: „Wir haben ein Konzept entwickelt, das fernab von irgendwelchem Rummel

angesiedelt und über viele Jahre erfolgreich ist, haben auch nach Tiefschlägen die heimischen

Wirte immer wieder zum Mitmachen motivieren können, wir haben zigtausende an Euro bei

Sponsoren gesammelt, Vereine und unsere polnische Partnerstadt Chorzow mit ins Boot geholt.

Wir haben Künstlern aus der Region eine Bühne gegeben und nicht zuletzt mit den letzten

Veranstaltungen auch den Fritz-Kühn-Platz als gute Stube der Stadt etablieren können. Das kann

man doch nicht einfach alles ausblenden“, sagt Wiedemeyer, der befürchtet das „sein Baby“ zu

einem billigen Rummel verkommt.

Und er fragt sich, ob denn in in Zukunft alle für Iserlohn typische und auf Iserlohner Engagement

fußende Veranstaltungen ebenfalls neu ausgeschrieben werden und denkt dabei an das

Internationale Gitarrensymposium und die Kilianskirmes.

Natürlich werde sich Live Project auf die Ausschreibung der Stadt bewerben. „das müssen wir,

denn auch wir haben langfristig geplant und möchten ungern auf schon bestellte Bühnen und Zelte

sitzenbleiben, die wir dann am Ende auch noch bezahlen müssen, ohne sie zu nutzen.“