Straffer Zeitplan für den Umbau

Rund um das Park- und Geschäftshaus am Ohl regieren derzeit die großen Maschinen, am Donnerstag sollen etwa 15 Tonnen Beton für die Verbreiterung der Rampe verteilt werden. Seit Wochen wird bereits an der Stahlbetonkonstruktion rund um das bisherige Glas-Treppenhaus nebst Aufzug gearbeitet. Das wird künftig hinter der neuen Fassade verschwinden. Die Außenarbeiten sind die eine, was im Inneren passiert, eine andere Sache.

Am Mittwoch werden 15 Kubikmeter Beton für die Verbreiterung der Rampe geliefert. Foto: Michael May

Eigentümerin des Komplexes ist die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung (GfW), deren Geschäftsführer Thomas Junge den Umbau als „Klingfiesterei“ bezeichnet. Will heißen: Der Teufel steckt im Detail. Vieles, was derzeit hinter verschlossenen Türen geschehe, sei zwar im Nachhinein nicht für den Kunden sichtbar, aber für die Ertüchtigung des Gebäudes unerlässlich. „Zeit und Investitionen werden derzeit hauptsächlich für technische Gewerke aufgewendet“, beschreibt Thomas Junge.

So werde momentan die Infrastruktur für die beiden Mieter ertüchtigt. Wie berichtet, zieht der Elektronik-Fachmarkt „Saturn“ auf eine kleinere Fläche im Obergeschoss. „Der Zeitplan ist schon ein wenig ambitioniert, wir wollen Anfang Januar die Fläche an ,Saturn’ übergeben, Eröffnung soll im März sein“, erklärt Junge. Für den künftigen Verkaufsraum des Elektronik-Marktes müsse unter anderem noch die Decke gedämmt werden. „Das war ja bisher nicht der Fall, darüber befindet sich direkt das Parkdeck 3“, beschreibt der GfW-Geschäftsführer. Beim Rundgang wird deutlich, wie kompliziert das Anbringen der Deckenplatten ist.

Parallel arbeitet ein Team der Sterowa Gebäudeausbau GmbH mit Sitz in Nordhorn am Fußboden. Mitarbeiter André Korte verweist auf den „Aufsitzstripper“, der das Ablösen alter Beläge, Kleber und dergleichen zum Kinderspiel geraten lässt. Das Unternehmen hat bereits zahlreiche Aus- und Umbauten für „Saturn“ und „MediaMarkt“ übernommen. „Ansonsten versuchen wir als Wirtschaftsförderer natürlich, nach Möglichkeit heimische Firmen zu beauftragen“, betont Thomas Junge.

Beleuchtung, Klimatechnik und mehr werden erneuert

Vor zehn Jahren seien im Obergeschoss die Lampen erneuert worden, nun werden sie durch modernste LED-Technik ersetzt. Auch die Klima- und Lüftungstechnik steht auf der Agenda, sie muss von beiden Mietern individuell ansteuerbar sein. Die Sprinklerzentrale, die bislang unter dem Bereich der Rampe angesiedelt war, muss ebenso umgestaltet werden. „Jetzt wird ein Tank dafür erforderlich“, sagt der GfW-Chef. Denn die Brandschutz-Auflagen für den Sportartikel-Filialisten „Decathlon“, der im Herbst kommenden Jahres eröffnen will, machen dies erforderlich.

Die Investition von etwa zwei Millionen Euro, so Junge, sei zwar nicht ohne. Aber: „Es ist ein positives Zeichen für die Iserlohner Innenstadt.“

Bislang liegen die Arbeiten im Zeitplan. „Wir hatten kaum wetterbedingte Ausfälle“, bestätigt ein Polier der Firma Krutmann, die mit den Außenarbeiten beschäftigt ist. Auch wenn der Plan eng bemessen sei, zeigt er sich optimistisch.

Was das Parkhaus angeht, so kündigt Junge an, dass Aufzug und Treppenhaus mit der „Saturn“-Eröffnung im Frühjahr für die Nutzer freigegeben werden. Ein erhöhtes Aufkommen durch die Arbeiten am Schillerplatz und dem Trugschluss, das „Karstadt“-Parkhaus sei deswegen gesperrt, kann er nicht feststellen.