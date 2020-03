Studienberater der FH weiter erreichbar

Iserlohn. Studieninteressierte können sich telefonisch, per Mail oder per Videokonferenz mit den Studiengangsberatern in Verbindung setzen.

Die FH befindet sich seit der letzten Woche im Notbetrieb. Die Gebäude am Frauenstuhlweg und an der Baarstraße sind geschlossen, gearbeitet wird vom Homeoffice aus.

Die Studienberatung der Hochschule ist aber weiterhin erreichbar. Zwar nicht mehr im direkten Kontakt, aber per Telefon, Mail oder Videokonferenz. Mit der Beratung über eine Videokonferenz geht die Studienberatung neue Wege. „Wir legen sehr viel Wert auf eine individuelle Beratung. Dabei spielt auch der persönliche Faktor eine große Rolle. Mit der Videoberatung möchten wir den persönlichen Kontakt auch in diesen Zeiten aufrechterhalten“, sagt Sabine Knipps, Leiterin der Studienberatung.

Studieninteressierte können die Studienberatung telefonisch unter 0178/1003646 montags bis freitags in der Zeit von 9 bis 16 Uhr oder per E-Mail unter studienberatung@fh-swf.de erreichen. Für die Beratung im Rahmen einer Videokonferenz vereinbaren Interessenten vorher einen Termin. „Die Videoberatung findet über den Konferenzdienst im Deutschen Forschungsnetz (DFN) statt. Sie bekommen eine Einladung mit einem Link zum Portal und Ihren Zugangsdaten von uns per E-Mail zugeschickt. Die Beratung ist auch mit einem Smartphone oder Tablet möglich“, erläutert Sabine Knipps.

Am Standort Iserlohn bietet die FH Studiengänge in den Bereichen Informatik, Maschinenbau und Naturwissenschaften an.