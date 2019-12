Iserlohn. Bei Formel 1 in der Schule wollen Lara Wittek und Beyza Bayramouglu von Team „Tachyon“ ganz oben mitmischen. Ziel: die Weltmeisterschaft.

Team „Tachyon“: Jedes Tausendstel zählt im Rennen

Nach dem Titel als NRW-Meister 2019 sowie dem dritten Platz der deutschen Meisterschaft im Junior-Bereich mit dem Team „OneConnection“ haben Lara Wittek und Beyza Bayramouglu Blut geleckt – und wollen in der nächsten Ausgabe von „Formel 1 in der Schule“ hoch hinaus. „Wir planen natürlich fest, bei der Weltmeisterschaft dabei zu sein“, sagt Beyza siegessicher. Die ersten Meilensteine haben die Mädels des Teams „Tachyon“ schon hinter sich, im März 2020 steht dann die NRW-Meisterschaft im Seniorenbereich an.

Tachyon sind Teilchen, die sich schneller als die Lichtgeschwindigkeit bewegen. Und das ist auch eine klare Zielsetzung für das Team, das neben den beiden Stenner-Schülerinnen auch noch aus Lina Kuche und Julia Buhrke vom Gevelsberger Gymnasium besteht. Gefunden haben sie sich bei der Technikakademie der Südwestfälischen Industrie- und Handelskammer (SIHK). Lara und Beyza haben mit ihrer Erfahrung einen Vorteil. „Wir wissen schon, was auf uns zukommt und sind deshalb viel weniger aufgeregt. Das gibt Selbstvertrauen“, meint Beyza. Ein Garant für den Erfolg in der Juniorenklasse ist dies allerdings nicht, wie Ralf Sichelschmidt von der SIHK weiß: „Auch Newcomer überraschen häufig mit neuen Ideen, da werden die Karten dann neu gemischt.“

Durch den Wettbewerb erhalten die Schülerinnen einen Einblick in die Berufswelt

Für die beiden 14-Jährigen steht neben dem Spaß aber vor allem auch die nachhaltige Erfahrung durch die Teilnahme am Wettbewerb im Mittelpunkt. Vor allem durch die Akquise der Sach- und Finanzsponsoren erhalten die Teilnehmerinnen einen Einblick in verschiedene Unternehmen. „Beruflich interessiere ich mich später für die Richtung Marketing und Management, die Einblicke und Kontakte sind da ein guter Einstieg“, erklärt Beyza, und auch Lara freut sich, dass durch den Wettbewerb auch Praktika zustande kommen.

Während alle Teammitglieder im Wettbewerb ihre Spezialgebiete haben – Lara ist für das Marketing und Beyza für das Teammanagement zuständig –, ist ein funktionierendes Teamwork für die Teilnehmer der Schlüssel zum Erfolg, wie die beiden wissen: „Wir müssen eng zusammenarbeiten, damit jeder alle Fragen beantworten kann. Ohne Fachwissen auf allen Gebieten ist das nicht möglich.“ Wenn es zum Beispiel um die Rennen geht, hat einer den schnellsten Drücker am Start, um den kleinen Formel 1 Wagen mithilfe einer Gaskartusche loszuschießen. Wenn der sich nun aber verletzen würde, müssten auch die anderen Teammitglieder schnelle Finger beweisen – es kommt eben auf jeden Einzelnen an.

Unfälle und kaputte Autos sind bei den Meisterschaften keine Seltenheit

Auch Unfälle hat es schon gegeben. Es komme häufig vor, dass Teile von den kleinen Wagen abbrechen, sie ganz durchbrechen oder am Ende der Strecke nicht richtig abgefangen werden. „Wenn die Absprachen im Team untereinander nicht stimmen, kann das zu großen Problemen führen“, berichtet Lara.

Als nächstes steht für Team „Tachyon“ jetzt Anfang 2020 das Intensivwochenende mit allen Teams der SIHK an der Glörtalsperre auf dem Plan. „Der Austausch mit den anderen Teams und sich gegenseitig zu helfen, ist wirklich eine gute Vorbereitung für die Meisterschaft“, meint Lara und auch Ralf Sichelschmidt betont: „Die Teams zeigen untereinander keine Rivalitäten, alle arbeiten zusammen.“ Beim Qualifying, einer Art Testlauf für die Meisterschaften, wird dann SIHK-intern unter Wettkampfbedingungen geprobt. Wird das Regelwerk eingehalten? Wo muss die Präsentation noch verbessert werden? Wenn dann der letzte Feinschliff erfolgt ist, wird es ernst. Beyza und Lara machen sich da aber keine Sorgen: „Wir gehen ohne Angst da rein, denn wir sind optimal vorbereitet.“