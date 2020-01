Iserlohn. Bei ihrem Planspiel mit fiktivem Geld hat die Sparkasse Iserlohn jetzt die Sieger geehrt. Iserlohns Beste sind Platz 19 im Land

Teams von der Gesamtschule räumen an der Börse ab

Das 37. Planspiel Börse ist nach spannenden elf Wochen Spielzeit zu Ende gegangen, und die Sieger stehen fest. Knapp 100.000 Teilnehmer haben risikolos beim Börsenplanspiel mit virtuellem Startkapital ihr Geschick an der Börse getestet und einige waren dabei besonders erfolgreich.

Die Sparkasse Iserlohn ist von Beginn an dabei und hat auch im Jahr 2019 wieder viele Schüler-, Studenten- und andere Teams betreut.

Der dritten Platz in der Schülerwertung, in der die Jugendlichen mit fiktiven 50.000 Euro an den Start gingen, ging in diesem Jahr an das Team „Kreativlos13”, von der Gesamtschule Iserlohn. Als erfolgreichen Börsianer erwiesen sich die Mitglieder Luisa Schubert, Sofia Bitter, Sina Extra, Jilda Gülüm, Laura Kaulczynski und Lynn Wißing. Auf Platz zwei kam die Gruppe „Buffets“ der Gesamtschule Iserlohn. Ihr gehörten die Jung-Börsianern Mohamed Barrouhou, Sercan Demirbilek und Huseyin Günes an. Die Gesamtschule sicherte sich außerdem mit dem Team „Lulu“ die Pole-Position, erfolgreich waren hier Marlon Pandel, Aaman El Fechtali und Mustapha Nasar mit dem besonderen Gespür für die erfolgreichsten Aktien. „Lulu“ erzielte im Verbandsbereich der Sparkasse Iserlohn den ersten Platz und landesweit sogar Platz 19.

Schüler sind erfolgreicher als ihre Lehrer

Zusammen mit der Siegerehrung der Sparkasse Iserlohn für Schüler und Studenten wurden auch wieder die erfolgreichsten drei Teams in den Kategorien „Lehrer“ ausgezeichnet. In der Kategorie der Lehrer kam Detlev Paul alias „Hoffnungsvoller“ von der Gesamtschule Iserlohn auf den dritten Platz und „Börsenmann“ Jürgen Middeldorf, ebenfalls von der Gesamtschule, auf Platz zwei. Erstplatzierter bei den Lehrern ist in diesem Jahr Martin Isbruch vom MGI, im letzten Jahr noch auf Platz drei. Die drei ausgezeichneten Lehrer haben insgesamt einen Depotwert von 156.014,90 Euro erzielt. Hier können die Lehrer von den Schülern noch lernen, denn der Gesamtwert des Depots der drei prämierten Schülerteams lag bei 173.760,71 Euro, also 17.745,81 Euro über dem Depotwert der Lehrer.