Teurer Junggesellenabschied für Bräutigam aus Iserlohn

Was ein ausgelassener und lustiger Junggesellenabschied werden sollte, endet in den Morgenstunden des 18. März 2018 in einem handfesten Streit, bei dem die Fäuste fliegen und ein Taxifahrer krankenhausreif geschlagen wird – was den Bräutigam und seine Freunde nun teuer zu stehen kommt.

Das juristische Nachspiel ihrer feuchtfröhlichen Partynacht in der Nürnberger Südstadt erlebten drei Iserlohner am Mittwoch vor dem Amtsgericht in Nürnberg, zu dem sie aus Iserlohn 430 Kilometer anreisen mussten. In dem historischen Gebäude mussten sich die Iserlohner im Alter von 37, 43 und 60 Jahren wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Auseinandersetzung wegen der Bezahlung der Taxitour

Rückblende: 14 Iserlohner fahren mit zwei Kleinbussen nach Nürnberg und verleben dort eine ausgelassenen Sause. Nach dem Besuch der Diskotheken „Hirsch“ und „Rakete“ in der Südstadt läuft die Tour dann aber für den Bräutigam in spe und seine Kumpel aus dem Ruder.

Als sich die Männer mit einem Taxi gegen drei Uhr früh zum Drei-Sterne-Hotel Steichele in der Altstadt bringen lassen, kommt es am Ende mit dem Taxifahrer zu einer Auseinandersetzung über die Bezahlung.

In der Junggesellen-Gemeinschaftskasse der Sauerländer befinden sich nur noch zehn Euro, so dass sie sich untereinander abstimmen müssen, wer die restlichen 1,50 Euro übernimmt, konnte die Heimatzeitung erfahren. Über Art und Inhalt der emotionalen Auseinandersetzungen gingen die Darstellungen der Beteiligten in der Beweisaufnahme vor Gericht auseinander. Dem Vernehmen nach soll es dem Fahrer aber zu lange gedauert haben, bis seine stark alkoholisierten Fahrgäste den Fahrpreis beglichen. Im Streit soll der Taxifahrer sie als „Asis“ und „Pussys“ beschimpft und somit provoziert haben.

Nasenbeinbruch nach Tritten und Schlägen

Das wollten die Iserlohner, unter ihnen ein Stuckateur (37) sowie ein Regionalverkaufsleiter und Kommunalpolitiker (43), nicht auf sich sitzen lassen. Ein Wort gab das andere. Dabei blieb es aber nicht. Im weiteren Verlauf hatte der 37-jährige Iserlohner nach Überzeugung des Gerichts den Taxifahrer unter anderem geschlagen und getreten. „Der Geschädigte erlitt zahlreiche Prellungen, einen Nasenbeinbruch sowie eine Platzwunde.“ Das teilte Dr. Rebekka Übler, Richterin am Landgericht Nürnberg, auf Anfrage unserer Zeitung mit. Nach ihrer Darstellung musste der Fahrer zwei Wochen im Krankenhaus behandelt werden. „Er war insgesamt drei Monate arbeitsunfähig“, berichtete die Justiz-Sprecherin.

Ein 60-jähriger Mitangeklagter verließ das Gericht als unbescholtener Mann, ihm konnte keine Beteiligung nachgewiesen werden. Gegen den 43-jährigen Iserlohner Mitangeklagten wurde das Verfahren gegen die Zahlung von 3000 Euro eingestellt.

Den geständigen 37-jährigen Bräutigam in spe verurteilte das Gericht wegen vorsätzlicher Körperverletzung zu einer einjährigen Freiheitsstrafe auf Bewährung. Er gilt damit als vorbestraft. „Die Bewährungszeit beläuft sich auf drei Jahre“, teilte Richterin Dr. Rebekka Übler mit und ergänzte: „Als Auflage muss er 5000 Euro Schmerzensgeld zahlen.“ Nach Angaben der Gerichtssprecherin ist das Urteil noch nicht rechtskräftig.