Thiele investiert Millionen in Kalthof

Eigentlich war eine Rede von Unternehmer Ulrich Thiele beim Neujahrsempfang der Vereinsgemeinschaft Kalthof-Leckingsen-Refflingsen gar nicht geplant. Ganz spontan hatte er um das Mikro gebeten, um durchaus beachtliche Neuigkeiten zu verkünden. Die Kettenwerke investieren sechs Millionen Euro in eine neue Halle und ein Schmiedeaggregat – die größte Einzelinvestition in der Geschichte des Unternehmens. „Für uns war klar, diese Investition wird hier getätigt und nirgendwo anders.“

Die Halle im nördlichen Teil des Unternehmens stünde bereits, der 16-Metertonnen-Hammer würde derzeit in Tschechien gefertigt. Zwischen Mai und Juni soll er über die Donau nach Duisburg verfrachtet werden, dann per Schiene weiter nach Kalthof. „Das ist eine Maßnahme zur Stärkung des Unternehmens und des Standortes.“

Aufweitung wird 2024 in Angriff genommen

Eine andere Maßnahmen in Kalthof könnten sich hingegen noch ein wenig in die Länge ziehen – die Aufweitung der Bahnunterführung. „Die Umsetzung wird 2024 in Angriff genommen“, sagte der stellvertretende Bürgermeister Michael Scheffler in seiner Rede. Eine Aussage, die für lautes Raunen sorgte.

Besser hingegen sehe es mit Blick auf die Fertigstellung beim IGW-Projekt Service-Wohnen an der Refflingser Straße aus. Die ersten Wohnung könnten laut Scheffler wohl gegen Ende dieses Jahres bezogen werden, und auch die Kindertagesstätte läge voll im Zeitplan.

Ein klares Zeichen setzte Michael Scheffler in Bezug auf die Ansiedlung des Unternehmens BIW Isolierstoffe im Zollhaus-Gewerbegebiet. Nachdem das Unternehmen aufgrund des Ausstoßes des vermutlich krebserregenden Stoffes PCB an seinem Standort in Ennepetal in die Kritik geraten war, habe die Verwaltung der Stadt Iserlohn das weitere Vorgehen detailliert besprochen und sei dabei zu einem eindeutigen Ergebnis gekommen: „Unter diesen Voraussetzungen bekommt das Unternehmen keine Betriebsgenehmigung in Kalthof.“

Landwirte gehen sämtliche Veränderungen gezielt an

Die Landwirte Ulrich Brinckmann (v. li.), Marc Schwarzelühr und Ulrich Rahlenbeck haben Einblicke in ihre Arbeit gegeben. Foto: Kevin Pinnow

Für Gesprächsstoff war beim Neujahrsempfang also gesorgt, dabei wurde das eigentliche Hauptthema „Ihre heimischen Landwirte – immer da“ bis dato noch gar nicht angerissen. Ulrich Brinckmann, Marc Schwarzelühr und Ulrich Rahlenbeck verschafften den Anwesenden einen Überblick über ihre Arbeit, die Probleme, mit denen sie immer wieder konfrontiert würden und die fehlende Wertschätzung. Im Gegenteil, oftmals würden sie noch für gesellschaftspolitische Themen verantwortlich gemacht: für den Klimawandel, das Insektensterben, die Nitratbelastung im Grund- und Trinkwasser. „Wir sind nicht der Sündenbock für alles, sondern eher Teil der Lösung“, sagte Ulrich Brinckmann. Die Landwirte würden sämtliche Veränderungen – von denen es nicht wenige gebe – angehen. „Wir sind innovativ und gehen voran“, sagt er. Ein kleiner aber feiner Beweis dafür: Auf allen Tischen des Neujahrsempfangs standen Tütchen mit Blühsamen, um Kalthof ein wenig bunter zu machen.