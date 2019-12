Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Tierisch gut lernen mit Schulhund Frida

Iserlohn. Bei der Internatsschulrallye lernten die großen und kleinen Besucher am Mittwoch die Räume, das Kollegium, Schüler und das Angebot des Privaten Aufbaugymnasium am Campus Seilersee kennen. An der dritten Station erwartete die interessierten Gäste etwas ganz Besonders: Es wurde tierisch mit Schulhund Frida. Die knapp zweijährige beige-braune Terrierdame empfing sie gemeinsam mit ihrem Frauchen Margit Uhlmann, die sie an der Leine in den Biologieraum führt. „Sie ist sehr kontaktfreudig“, weiß Lehrerkollege Michael Schmidt, Mitglied der erweiterten Schulleitung.

„Seit März kommt sie zwei- bis dreimal in der Woche mit in meinen Unterricht“, erklärt die Geografie- und Englischlehrerin. „Die Schulkonferenz war einverstanden. Die Eltern und ihre Kinder finden es gut“, erzählt Margit Uhlmann in ihrem Unterrichtsraum, in dem eine Hundebox und eine -decke zur Grundausstattung gehört ebenso wie Tafel, Tisch und Stühle.

Die Pädagogin weiß, dass es ebenfalls speziell ausgebildete Schulhunde an großen Schulen in Großstädten gibt. Am Privaten Aufbaugymnasium in Iserlohn seien „die Bedingungen für den Einsatz eines Schulhundes geradezu ideal, wegen der kleinen Gruppen und kleineren Einheiten. Mit Frida kann ich Regeln vorstellen, an die sich auch die Kinder halten müssen. Auch beim Elternsprechtag war sie dabei. Das kam gut an.“

Die Schülerinnen und Schüler dürfen auch mal mit ihr spazieren gehen und ihrer tierischen Begleitung Leckerli geben als Belohnung für braves Verhalten. Frida ist im Englisch- und Erdkundeunterricht dabei, auch bei Prüfungen – nicht als Wachhund, sondern als ruhender Pol. „Ihre Anwesenheit entspannt die Kinder“, weiß Margit Uhlmann um die ausgleichende Wirkung Fridas, die aber in der Freizeit durchaus sehr temperamentvoll auftreten kann. „Dieser Hund ist wie ein Türöffner, besonders bei Schülern, die im Laufe des Schuljahres in die Klassen kommen. Für meine Schüler ist es schön, wenn sie die freudig begrüßt. Da haben die Kinder gleich was, worüber sie sprechen können. Da sind Herkunft und Klamotten nicht wichtig.“ Bisher gab es auch keine negativen Auswirkungen – weder Ängste noch Tierhaar-Allergien. Aber auch dafür ist Frauchen präpariert.

Terrierdame Frida hat bereits viele Freunde gewonnen. Einer von ihnen ist der 20-jährige chinesische Internatsschüler Yijun Li aus Shanghai, der das Aufbaugymnasium seit vier Jahren besucht. „Ich habe Englisch als Leistungskurs und besuche außerdem den Grundkurs Geografie“, freut er sich auf Frida, die ihn sofort freudig begrüßt, als er den Unterrichtsraum betritt und sich genießerisch von ihm streicheln lässt. „Ich bin glücklich, dass ich acht Stunden hier mit Frida lernen kann. Ich möchte später auch einen Hund haben. In China gibt es sowas an Schulen nicht“, weiß er um die Besonderheit im deutschen Schulsystem.

Beim Tag der offenen Tür spielten die Besucherkinder in der Turnhalle Baseball und durften in der Mensa Hexenhäuschen backen, während sich ihre Eltern über das vielfältige Angebot der Schule informierten: Derzeit besuchen 140 Kinder die Schule in den Klassen 7 bis 13, von denen die 9 und die 10 zweizügig sind mit Klassen von 12 bis 14 Schülerinnen und Schülern. Rund 70 von ihnen sind im Internat untergebracht.

Am Mittwoch stellte das Leitungsteam den Eltern aus der Region das neue Angebot ab dem kommenden Schuljahr vor: „Dann wird das Privatgymnasium Iserlohn zu einem grundständigen Gymnasium“ erläuterte Schulleiter Karl-Heinz Marx. „Wir bieten zukünftig den Einstieg bei uns ab Klasse 5 an.“ Dafür hätten einige Eltern ihren Nachwuchs bereits angemeldet, freute sich Internatsleiterin Susanne Hartken-Rohe.