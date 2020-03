Die Lage ändert sich in diesen Tagen beinahe stündlich, eines aber bleibt gleich: Die Frauen und Männer in den gelb-blauen Uniformen sind auf den Straßen unterwegs. Briefzustellerinnen und Briefzusteller, Paketbotinnen und Paketboten geben uns ein Stück Sicherheit in stürmischen Zeiten. „Die Post kommt“ – nicht aus dem Homeoffice und auch nicht vom Sofa aus, sondern in echt – und hält so Deutschland am Laufen. Und während den Menschen in Pflegeberufen abends mit Klatsch-Konzerten gedankt wird, Beschäftigte im Einzelhandel sich über Zeitungsanzeigen freuen dürfen, wird die Arbeit der Post-Mitarbeiter vor Ort in den Straßen viel zu oft vergessen.

Viel Kontakt zu Menschen bedeutet auch hohes Risiko

Dabei sind auch sie nicht unerheblichen Gefahren ausgesetzt: „Wir kommen jeden Tag mit vielen Menschen in Kontakt“, erzählt Sven Erlinghagen, der seit 2010 bei der Post im Zustellstützpunkt Iserlohn arbeitet.

„Mein Zustellgebiet ist rund um Iserlohner Heide und Kalthof“, erzählt Erlinghagen. Als Teamleiter hört er die Sorgen und Nöte, aber auch die Freuden seiner 20 Kolleginnen und Kollegen. Natürlich gehe man morgens schon mal mit einem komischen Gefühl aus dem Haus, die Angst vor dem Virus sei immer da. Erlinghagen sagt: „Jeder hat Respekt vor der Situation, aber wir versuchen uns so gut es geht zu schützen.“ Das Hand-Desinfektionsmittel ist deshalb unterwegs auf Verteiltour immer dabei.

Auch der Arbeitgeber habe Maßnahmen ergriffen: So seien die Kollegen immer in unterschiedlichen Schichten unterwegs, um den Kontakt zu minimieren. Außerdem werde bei der Paketübergabe auf die eigenhändige Empfangsbestätigung durch den Empfänger verzichtet, sodass der Zusteller diese kontaktlos für den Kunden übernehme. „Das gibt mir Sicherheit“, so der Iserlohner. Viel habe sich verändert: „Wir merken, dass es auf den Straßen stiller ist, viele Menschen sind Zuhause“, sagt er. Tauschen will Erlinghagen trotzdem nicht, er ist froh draußen unterwegs zu sein und sagt: „Meine Kollegen und ich sind in der privilegierten Situation, arbeiten zu dürfen. Unsere Jobs sind sicher und wir bekommen unseren Lohn.“

Der Zusammenhalt unter den Kollegen sei durch die besondere Situation gewachsen: „Wir sind ein tolles Team und dafür möchte ich mich bei meinen Kollegen bedanken. In einer WhatsApp-Gruppe tauschen wir uns über unsere Erlebnisse – die negativen und die positiven aus“. Und davon gibt es in letzter Zeit immer mehr. „Die Kunden merken, dass unsere Arbeit nicht selbstverständlich ist und zeigen uns ihre Anerkennung. Kinder malen Bilder, die sie für uns an die Tür hängen. Manche stellen eine Schüssel mit Seife vor die Tür, damit wir uns unterwegs die Hände waschen können“, erzählt Erlinghagen.

Und: „Einem Kollegen wurde sogar schon Toilettenpapier geschenkt.“ Das Team freue sich über jeden lieben Gruß, aber – und das ist Erlinghagen besonders wichtig: „Am meisten helfen uns die Kunden, wenn sie Abstand halten und einen Ablageort für ihre Pakete einrichten, dann brauchen wir nicht klingeln und können so die Ansteckungsgefahr minimieren.“