Trauungen in Minimal-Besetzung

Iserlohn. Standesamt und Einwohnermeldeamt arbeiten in der Coronakrise mit Einschränkungen weiter.

Drei Personen würden im Prinzip schon reichen. Mehr als fünf dürfen es derzeit aber keinesfalls sein. Auch wenn die Türen des Iserlohner Standesamtes, das ja im historischen Ambiente der Villa Basse an der Stennerstraße seinen Sitz hat, eigentlich aus Gründen des Virenschutzes geschlossen sind: Trauungen finden dort trotz der Coronakrise statt. Die meisten Paare, die sich für die Ehe entscheiden haben, setzen ihren Entschluss auch unter den ungewöhnlichen Vorzeichen um. „Die meisten sind sehr entspannt und sehen das auch locker“, sagt Alexandra Carius, die stellvertretende Leiterin der Iserlohner Standesamtes. „Die meisten ziehen das durch.“ Zwei Eheschließungen in der vergangenen Woche, eine in dieser. Das ist etwas weniger als sonst im April üblich – die Hoch-Zeit der Hochzeiten beginnt ja traditionell erst im Mai.

„Wir lassen zu den Brautpaaren noch die Trauzeugen“, sagt Alexandra Carius, die zusammen mit Amtsleiter Dirk Limberg und einer weiteren Kollegin im Wechsel die Trauungen vornimmt. So erklärt sich die maximale Personenzahl von fünf, mehr sind aktuell aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt. Auch Wartende vor den Türen des Standesamtes sind nicht zulässig, bei der Zeremonie wird – außer beim Brautpaar – auf den üblichen Sicherheitsabstand geachtet. Vorher und nachher, so schildert es die Standesbeamtin, werden Tische und Stühle im Trauzimmer desinfiziert.

Derzeit gibt es viele Anfragen im Iserlohner Standesamt, wie es weitergeht mit den Trauungsterminen. Alexandra Carius muss die Paare vertrösten, mindestens bis zum 20. April. „Wir ziehen das schon heraus, bis wir wissen, was ist“, sagt sie. Mit den Brautpaaren steht das Standesamt in Kontakt, um bei festgelegten Terminen über die Einschränkungen zu informieren. Nur vereinzelt habe es Absagen gegeben, sagt Alexandra Carius. Ohnehin besteht für die Eheschließung keine große Hürde mehr, wenn nach der Anmeldung der Eheschließung alle benötigten Unterlagen eingereicht wurden. Für sechs Monate bleibt die Anmeldung dann erst einmal gültig – eine Verschiebung ist also erstmal verwaltungstechnisch kein Problem.

Ganz anders sieht es bei Sterbefällen aus – diese Beurkundungen können naturgemäß nicht zurückgestellt werden. Und so kommunizieren die Mitarbeiter im Standesamt zwar auch telefonisch mit den Bestattern, die benötigten Unterlagen sowie die Sterbeurkunde werden letztlich durch ein Fenster weitergegeben. „Wir haben ja das Glück, dass wir das im Erdgeschoss rausreichen können“, sagt Alexandra Carius. Die Türen bleiben in diesem Fall zu, die meisten Bestatter kennen den Ablauf bereits. Um die 20 Sterbefälle sind es pro Woche, die an der Stennerstraße beurkundet werden.

Geburtsurkunden werden mit der Post verschickt

Geburtsurkunden nehmen nur in Einzelfällen den Weg durchs Villenfenster an der Stennerstraße. Im Normalfall werden sie per Post verschickt, erklärt Alexandra Carius. Um die Geburtsanzeigen kümmert sich zunächst einmal die Geburtsklinik im Krankenhaus Bethanien, die Eltern unterschreiben das entsprechende Dokument dort. Zwei- bis dreimal pro Woche werden die gesammelten Unterlagen dann vom Standesamt abgeholt, der Rest ist Routine, zumindest für die Mitarbeiter in der Villa Basse. Und schließlich werden auch zwischenzeitlich immer mal wieder Geburts- und Sterbeurkunden für diverse Zwecke benötigt. Das, so Alexandra Carius, geht mittlerweile alles online, entweder über die städtische Homepage oder über die Mailadresse standesamt@iserlohn.de, ganz ohne den aktuell zu vermeidenden persönlichen Kontakt.

Nicht nur aufgrund der baulich anderen Situation werden beim Bürgerservice – früher auch Einwohnermeldeamt genannt – im Rathaus am Schillerplatz keine Unterlagen durch das Fenster ausgetauscht. Denn wenn es um die Beantragung und Abholung von Ausweispapieren geht, ist der persönliche Kontakt vorgeschrieben. Eigentlich, so erklärt es der dortige Bereichsleiter Michael Rosin, sei der Service des Bürgerbüros aktuell nur für Notfälle gedacht. Alles andere soll verschoben werden. Als Beispiel nennt er die Ummeldung nach einem Umzug. Zwar gelten dafür normalerweise Fristen, wegen der Kontaktsperre sei das aber aktuell kein Problem. Fazit: Die Ummeldung nach einem Wohnungswechsel kann noch warten. Aber er gebe durchaus Fälle, die als unaufschiebbar gelten: Wer beispielsweise für einen dringenden Notartermin oder als Nachweis in Geldfragen ein gültiges Ausweispapier brauche, der bekomme auch einen vorläufigen Personalausweis – ein neuer werde dann gleich mit beantragt. Für solche Fälle hat die Stadt im Bürgerbüro eigens einen abgeschotteten Schalter eingerichtet, der den Kontakt bestmöglich reduziert. Anträge für Reisepässe würden ohnehin aktuell nicht gestellt. „Bis jetzt hat es noch keinen gegeben, weil man ja nicht reisen kann“, sagt Rosin. Dringend benötigte Führungszeugnisse könnten online bestellt werden, wenn ein Ausweis mit digitaler Signatur vorliege, andernfalls werde das aktuell ausnahmsweise auch auf dem Postweg erledigt.

Zehn „Notfälle“ kommen am Tag ins Bürgerbüro

Die Online-Terminvergabe für das Bürgerbüro auf der Internetseite der Stadtverwaltung ist derzeit abgeschaltet. In dringenden Fällen könnten die Mitarbeiter des Bürgerbüros unter 02371/217-1700 und -1666 kontaktiert werden, um zu klären, ob und wie das Anliegen erledigt werden könne.

Überstundenabbau, Urlaub, zwei Kollegen im Homeoffice – „Wir sind im Moment reduziert“, beschreibt Bereichsleiter Rosin die interne Reaktion auf die Schließung des im Großraum untergebrachten Bürgerbüros für den regulären Betrieb. Sechs bis zehn Kunden am Tag kämen als „Notfälle“ derzeit noch vorbei. Stress mit verärgerten Bürgern, die ihr Anliegen verschieben müssen, gebe es nicht. „Alle sind sehr verständnisvoll“, findet Rosin. Die Zeit wissen er und seine Mitarbeiter dennoch zu nutzen. Aktuell würden Bescheide gefertigt, Datenbestände kontrolliert, Prüfläufe in der EDV erledigt – „Sachen, die schiebt man sonst gerne raus“. Auch würden derzeit Fehler korrigiert, die sich bei der Umstellung des Meldeprogramms Ende des vergangenen Jahres eingeschlichen hätten. Die Gelegenheit dazu ist gerade unfreiwillig günstig.