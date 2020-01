„Trump hat auch strategische Fähigkeiten“

Wer am heutigen Donnerstag um 20.15 Uhr den Fernsehkanal Phoenix einschaltet, wird mindestens zwei bekannte Gesichter sehen und wiedererkennen. Das eine gehört dem amerikanischen Präsidenten Donald Trump, der im Mittelpunkt der Reportage „Trump. Der unberechenbare Präsident“ steht. Das andere bekannte Gesicht gehört allerdings zu einem Ur-Iserlohner, dem USA-Korrespondenten Dr. Jan Philipp Burgard. Der Journalist nimmt die bevorstehende Präsidentschaftswahl zum Anlass für eine Zwischenbilanz. Was hat Trump erreicht? Wie hat sich das gesellschaftliche Klima in den USA während seiner Präsidentschaft verändert? Und wie stehen angesichts des Amtsenthebungsverfahrens gegen ihn die Chancen, wiedergewählt zu werden? Diesen Fragen geht Burgard im Land nach und spricht mit Fischern, Soldaten und Intellektuellen. In der Hauptstadt Washington trifft er Kongressabgeordnete, Lobbyisten und Politikberater, die Einblicke hinter die Kulissen der Macht ermöglichen. Die Heimatzeitung, bei der Dr. Burgard dereinst seine ersten journalistischen Schritte ging, erreichte ihn, der seit 2017 seinen Schreibtisch im Washingtoner ARD-Büro hat, gestern ganz aktuell für eine kurze Einschätzung der politischen Lage.

Wächst tatsächlich mit Trump die weltweite Kriegsgefahr oder ist sein Hin- und Her-Stil sogar am Ende deeskalierend weil verwirrend?

Tatsächlich riskiert Trump manchmal militärische Eskalationen. Zum Beispiel waren seine Vorgänger George W. Bush und Barack Obama noch davor zurückgeschreckt, den iranischen General Soleimani zu töten. Der Iran hat mit einem Vergeltungsschlag reagiert, bei dem offenbar absichtlich keine US-Soldaten getötet wurden, weil es vorher eine Warnung gab. Aber was wäre passiert, wenn doch Amerikaner gestorben wären? Die Spirale der Gewalt hätte sich wohl weiter gedreht. Im Moment können außenpolitische Konflikte Trump auch durchaus helfen, vom Amtsenthebungsverfahren abzulenken. Das hat schon Bill Clinton so gemacht. Aber grundsätzlich dürfte Trump kein echtes Interesse an einem neuen, echten Krieg haben. Denn er hat ja im Wahlkampf versprochen, die Truppen aus Afghanistan und dem Irak nach Hause zu holen. Die Amerikaner sind kriegsmüde.

Ist er tatsächlich ein gedanklicher Chaot und politischer Irrealist oder hat er am Ende doch einen Plan, den wir nur nicht verstehen?

Seine Entscheidungen wirken auf den ersten Blick oft erratisch und im Weißen Haus geht es phasenweise wirklich chaotisch zu. Ständig werden Berater und sogar Minister gefeuert. Aber auf den zweiten Blick vertritt Trump eine Reihe von Ansichten schon seit 20 Jahren. Zum Beispiel ist er davon überzeugt, dass Amerika von vielen Handelspartnern benachteiligt wird. Inzwischen ist es ihm gelungen, neue Handelsabkommen mit Mexiko, Kanada und ansatzweise auch mit China zu verhandeln. Trump ist vielleicht kein Intellektueller, aber er hat strategische Fähigkeiten.

Gibt es eine Erklärung für die – trotz Impeachment – angeblich oder tatsächlich steigenden Umfragewerte für ihn?

Mein Eindruck ist, dass sich viele Bürger jenseits der Großstädte an Ost- und Westküste nicht besonders für das Amtsenthebungsverfahren interessieren. Die Mehrheit der Wechselwähler lehnt das Impeachment ab. Und was in Washington wie Gegenwind wirkt, wird draußen auf dem Land sogar zu Rückenwind für Trump. Seine Anhänger stellen sich jetzt erst recht hinter ihn. Gleichzeitig brummt die US-Wirtschaft, was zum Teil Trumps Verdienst ist. So sind die Zustimmungswerte des Präsidenten zwischenzeitlich tatsächlich gestiegen.

Wird John Bolton doch noch als neuer und vor allem dann vermutlich auch ernstzunehmender Belastungszeuge auftreten können?

Das hängt von einer Abstimmung im Senat ab. Wenn es den Demokraten gelingt, dort vier Republikaner auf ihre Seite zu ziehen, müssten Zeugen zugelassen werden. Zwei Republikaner haben sich bereits offen dafür gezeigt. Sollte Bolton wirklich aussagen, könnte die Verteidigungsstrategie von Trump in sich zusammenfallen. Denn er hat ja immer behauptet, nichts gewusst zu haben von der so genannten Ukraine-Affäre. Bolton behauptet das Gegenteil. Dennoch wird Trump wohl am Ende nicht des Amtes enthoben werden. Die Republikaner wissen, dass ihre Wähler keine Königsmörder mögen.