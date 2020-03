Unbekannter verprügelt Seniorin

Iserlohn. Eine Seniorin wurde am Samstag gegen 10.15 Uhr von einem Unbekannten verletzt.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, wich die 72-jährige Iserlohnerin in der Fußgängerzone einem Kinderwagen aus, als ihr ein unbekannter Mann von hinten gegen ihr Bein trat. Der Unbekannte begann unmittelbar, die Frau zu beschimpfen und schlug sie mehrfach. Die Frau konnte in ein Ladenlokal flüchten und von dort die Polizei verständigen. Der Unbekannte flüchtete. Die Frau wurde leicht verletzt. Der unbekannte Schläger wird wie folgt beschrieben: etwa 50 bis 60 Jahre alt, hagere Statur, ca. 1,50 bis 1,60 Meter groß, linkes Auge ist milchig und schielt nach links, hellgraue Haare zum Pferdeschwanz gebunden, hellhäutig, dunkle Kleidung. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Iserlohn in Verbindung zu setzen