„Unsere Alpakas lassen sich nicht stressen“

Wiblingwerde. Mit ihnen zu wandern, soll ja der Höhepunkt einer jeden inneren Einkehr sein. Die „beruhigenden Fünf“ warten jetzt in Wiblingwerde.

Eigentlich soll er ja der Inbegriff eines leicht zu erregenden Fluchttieres sein, aber nach ein paar Minuten will er sogar mal an den Fingerkuppen des für ihn doch völlig unbekannten Besuchers schnuppern. Aber dieser „Vulcan“ ist im Moment offenbar ohnehin die „coolste Socke“ in der Männer-WG, die seit ein paar Tagen auf dem Hof Hegemann, einem mächtigen Reiterhof in Nachrodt-Wiblingwerde, Quartier bezogen hat. Allerdings liefert Hof-Chefin Geraldine Hegemann-Malkus auch gleich beim Besuch der Heimatzeitung die fachliche Begründung für das überraschende Zulassen von Nähe: „Vulcan ist der Jüngste unserer Alpakas, aber dadurch ist er vermutlich eben auch noch der neugierigste.“

„Alpaka“ – das ist in diesen Tagen ja das Zauberwort, wenn man es mit einer Tierrasse zu tun bekommen möchte, die bei einem die eigene Seele zum gechillten Fliegen bringen soll. Eigentlich waren diese Vierbeiner aus der Familie der Kamele und mit dem unbeschreiblichen Gesichtsausdruck samt Natur-Punk-Frisur in den südamerikanische Anden ja eine klassische Nutztierrasse. Während die Inkas die verwandten Lamas in erster Linie als Tragetiere hielten, wurden die Alpakas insbesondere wegen ihrer herausragenden Wolle aufgezogen und in Herden gehalten. Ein Mantel aus Alpaka-Wolle war dereinst ein Zeichen großen Reichtums und gesellschaftlicher Stellung. Doch dann gesellte sich – wohl verstärkt erst in den letzten Jahren – zum Ruf der guten, warmen, weichen Wolle auch noch der der ungemeinen Ausgeglichenheit und gefühlten Gemütsruhe dieser Tiere dazu. Alpakas gehen nun einmal ihren Weg. Immer. Und wenn der Mensch ihn mitgeht, kommt er in einem anderen Zustand an, als er losgegangen ist. Sagt man jedenfalls. Eben, weil es diejenigen sagen, die schon einmal mit Alpakas gewandert sind.

Sagt aber auch Geraldine Hegemann-Malkus. Die 34-Jährige hat in hat in den Niederlanden Horse Business Management studiert und ist für den täglichen Ablauf auf dem Hof verantwortlich, kümmert sich – ob Pferd, Hund oder sonstige vierbeinige Hofbewohner – um das Wohl aller Mitbewohner an der Lüdenscheider Straße.

Kontakt braucht Vertrauen. Geraldine und Vulcan arbeiten dran. Foto: Thomas Reunert / IKZ

Und eben jetzt auch um die neuen „Mitarbeiter“ Valentin (12 Jahre), Placido (9 Jahre), Flashway, der „Chef“ (8 Jahre), Sokrates, der „Erfahrene“ (7 Jahre) und Vulcan (2 Jahre). Alles Herren der Alpaka-Schöpfung? Gibt das denn keinen Ärger? Schon die erste Laienfrage bekommt ein klare Antwort: „Nein, es gibt zwar immer wieder kleinere Rangkämpfe in der Gruppe, aber nichts Ernstes. Drei der Herren sind Wallache, zwei sind Hengste. Wäre eine Frau darunter, gäbe es schon deutlich mehr Stress. Außerdem kennen sich die Jungs, sie stammen alle aus einer Zucht im Münsterland.“

In den nächsten Wochen sollen die Alpakas nun ja ihrer neuen Bestimmung im Sauerland, also dem Begleit-Wandern, zugeführt werden. Zwei von ihnen sind übrigens auch schon alte Wanderhasen, haben schon in ihrer alten Heimat reichlich Kilometer unter die Hufe genommen. „Wir haben inzwischen auch schon mal einige Probe-Spaziergänge mit ihnen hier gemacht. Es ist wichtig, dass die Tiere die Strecken kennenlernen, auf denen es später mit dem Besucher um den Hof rundgehen soll. Und sie brauchen natürlich auch den Kontakt zu den sie betreuenden Menschen, damit sie am Ende auch immer zutraulicher werden.“

Mit der Alpaka-Seife wäscht sich auch der Allergiker gern

Auch geschoren wurden die neuen Wiblingwerder bereits einmal, quasi auf Sommerbetrieb umgestellt. Das hat auch nicht nur optische Gründe. „Das dient der Gesundheit“, sagt die Fachfrau. „Den Tieren wird unter ihrer Wolle dermaßen warm, dass die Wolle auf der Haut faulen würde.“ Was dann letztendlich aus der Wolle gemacht wird, hängt von der Qualität der Faser ab. Hochwertiges Garn, Bettwäsche, Teppiche. Und Seife. Seife? „Die ist nämlich Allergen-frei, weil die Tiere kein Wollfett haben. Deshalb ist sie für Allergiker auch besser geeignet als Schafwolle.“

Reden wir also darüber, warum das Alpaka dermaßen gut als Wandergeselle geeignet ist und über das Geheimnis der von ihnen ausgelösten Entschleunigung. Geraldine Hegemann-Malkus: „Zunächst einmal liegt es daran, dass sie sich nicht stressen lassen. Sie gehen ihr Tempo. Wenn der Gast aus seinem eigenen gestressten Alltag kommt und jetzt auch gern mit den Tieren ‚zack. zack, zack‘ machen möchte, dann funktioniert das nicht. Die gehen ihr Tempo, bleiben mal stehen, schauen einen an und gehen wieder weiter. Ganz, wie sie es wollen. Man geht durch die schöne Natur im Tempo von den Tieren – und kommt runter.“ Übrigens funktioniert das Ganze auch bei Wind und Wetter. Alpakas stehen in ihrer Heimat bei Eis und Schnee genau so draußen wie bei Regen oder Wind. „Sie bräuchten eigentlich noch nicht einmal den Unterstand hier. Den nutzen sie nicht bei Regen, sondern doch eher bei Sonne als Schattenspender.“

Und wie ist das bei Kontakt mit Kindern? „Auf Kinder reagieren sie noch viel neugieriger als auf Erwachsene. Meine kleine Tochter kommt leichter an die Tiere ran als ich. Wahrscheinlich, weil sie eher auf Augenhöhe sind, weil sie nicht so bedrohlich auf die Tiere wirken.“ Allerdings können die ganz kleinen Kinder bei Wanderungen natürlich noch nicht ein Tier am Zügel führen. „Das wäre dann doch eher gefährlich.“ Denn noch eins sollte man wissen, sagt Geraldine Hegemann-Malkus: „Alpakas haben als einziges Säugetier keine positiven Assoziationen beim Streicheln. Sie werden unmittelbar nach der Geburt von der Mutter nicht ableckt. Es fehlt diese Prägung. Berührung und Streicheln ist nicht positiv besetzt. Sie sind keine Kuscheltiere.“

Wenn das Kraftfutter lockt, kommt auch der Vulcan

Was aber umgekehrt auch nicht heißt, dass sie einfach so auf Menschen losgehen würden. „Die können wohl mal spucken, aber das sind eigentlich immer dann Rangkämpfe innerhalb der Herde. Sie spucken meist als Drohung. Und immer erst mal in die Luft. Das gilt selten uns Menschen. Wenn es uns trifft, haben wir aus Versehen in der Einflugschneise gestanden.“

Nun ähnelt Wiblingwerde trotz seiner zweifellos vorhandenen Weite nicht wirklich den Anden. Haben solche Tiere auf einer Sauerland-Koppel tatsächlich genug Platz? Geraldine Hegemann-Malkus: „Gar kein Problem, auf dieser Wiese hätten bequem 24 Tiere Platz, zumal sie ja auch bei der Nahrungsaufnahme auch sehr genügsam sind.“ Aber mit Futter sind sie dann auch etwas bestechlich. Als die „Chefin“ mit der Kraftfutter-Box rappelt, kommt Vulcan schon mal leichtfüßig-keck anmarschiert. Wahrscheinlich mit einer fröhlichen Mischung aus Hunger und oben beschriebener Neugier. Auf jeden Fall ist er in diesem Moment das wohl entspannteste Fluchttier, das der Reporter seit langem gesehen hat.