Viele Nachfragen muss das Team des Derpart-Reisebüros Wichelhovenhaus derzeit beantworten. Viele der Kunden seien verunsichert, erklärt Büroleiterin Sandra Herrmann. Es gehe weniger um Stornierungen als um die Unsicherheit, beispielsweise rund um Einreisebestimmungen. „Neubuchungen gibt es eher weniger“, sagt die Expertin, die eine solche Situation „noch nie gehabt“ hat. Sie stellt bei ihren Kunden eine sehr abwartende Haltung fest.

Guido Krieter, der sein Reisebüro in Hennen betreibt, nennt die aktuelle Lage eine wahre „Buchungspause“. Seit 14 Tagen sei die Intensität der Kundennachfragen enorm gewachsen. „Storno-Anfragen waren zwar da, aber die wenigsten machen davon Gebrauch“, sagt er. Vielmehr sind es auch bei ihm diejenigen, die skeptisch sind und nachfragen. Beispielsweise Kunden, die nach Teneriffa reisen: Die konnte er beruhigen, dass ihr Hotel weitab von dem liegt, in dem 1000 Urlauber nun schon länger isoliert festsitzen. Auch rund um bevorstehende Kreuzfahrten gebe es viele Unsicherheiten – insbesondere nach den Nachrichten über festsitzende Schiffe beziehungsweise infizierte Passagiere. „Das alles hat eine neue Qualität“, so Krieter.

Marija Linnhoff, Reisebüro-Inhaberin und Vorsitzende des Verbands unabhängiger selbstständiger Reisebüros, rät dazu, Ruhe zu bewahren. „Im Augenblick halte ich das Ganze noch für Panikmache – nicht, was das Corona-Virus selbst angeht, sondern mit Blick auf die Reisebüros“, sagt sie. Der Verband ist nach ihren Angaben derzeit noch „sehr relaxed“, die Kunden seien verständlicherweise verunsichert.

Busreise-Anbieter sind besonders betroffen

Vereinzelt, so weiß es Marija Linnhoff, habe es Stornierungen gegeben. „Die Leute wollen Urlaub, ganz klar“, betont sie. Jedoch herrsche in Sachen Neubuchungen ganz eindeutig „tote Hose“: „Die finden kaum statt.“ Die Verbandsvorsitzende erklärt: „Wenn es so weiter geht, haben wir monetär in vier bis sechs Wochen ein Riesenproblem.“ Ihre Sorge betrifft derzeit weniger die „normalen“ Reisebüros, sondern vielmehr die auf Busreisen spezialisierten Anbieter, da deren Kundschaft einen höheren Altersdurchschnitt habe. Je länger die Krise andauere, um so schwieriger werde es für die gesamte Branche.

Insbesondere die selbstständigen Reisebüros, die Marija Linnhoff vertritt, wollen nicht unentgeltlich Krisenmanagement betreiben, das sei Aufgabe von Veranstaltern und der Bundesregierung. Ihr Verband lasse in Berlin bereits Konjunkturpakete schnüren. „Wir müssen uns jetzt vorbereiten, um für den Ernstfall gewappnet zu sein“, betont die Expertin. Kurzarbeit und Überbrückungsgeld seien auch für ihre Branche keine Fremdwörter, sondern in greifbarer Nähe.

Es sei „keine schöne Situation“, das betont Marija Linnhoff. Seit der Absage der Internationalen Tourismus-Börse in Berlin laufe das Geschäft besonders schlecht. Dennoch haben die Reisebüros – neben der Beantwortung der zahlreichen Anfragen – genügend zu tun. Nämlich: „Wir müssen jetzt Maßnahmen ergreifen, um die Buchungen wieder anzuregen.“

Kurzfristige Möglichkeit von Stornierungen hilft

Dass die Veranstalter nun kurzfristige Stornierungen anbieten, bezeichnet Marja Linnhoff als „Hilfe, die greift“. Die Möglichkeit, bis zu 14 Tage vor Reiseantritt kostenlos stornieren zu können, ist auch aus Sandra Herrmanns Sicht ein Schritt in die richtige Richtung. Marija Linnhoff sagt: „In der Krise gehen die Verbraucher zu den Fachleuten ins Reisebüro, um sich fachlich beraten zu lassen.“ Das Corona-Virus sei im Übrigen längst nicht das einzige Problem, das die Branche in Atem halte. Die Verbandsvorsitzende nennt als Beispiel die neuerlichen Flüchtlingsströme aus Richtung Türkei, die so manchen vom Griechenland-Urlaub abhielten.