Verbindung von Sprache und Musik

Das war am Samstagabend nun wirklich einmal etwas für die Seele, zumindest für Parktheaterbesucher, die etwas für die „russische“ Seele übrig haben – und dies nicht im Sinne der so häufig im Konzertbetrieb anzutreffenden „Don-Kosaken-Mentalität“. Die Produktion mit Dominique Horwitz und dem Jourist-Quartett kam aus einer anderen Klasse, war künstlerisch herausfordernd, besaß Tiefgang und bot sowohl schauspielerische, literarische und musikalische Anreize zugleich. Eine Menge Unterstützung bekamen die Aufführenden an diesem Abend durch das vom Parktheaterteam sehr ansprechend warm, melancholisch und stimmungsvoll mit herbstlichen Laubbäumchen im verhangenen Nebel ausgestatteten Bühnenbild.

Zweites Bunin-Programm nach 15 Jahren

Schon vor etwa 15 Jahren erarbeitete Dominique Horwitz, in Frankreich geborener und dort aufgewachsener deutscher Schauspieler, Rezitator, Autor und Sänger, zusammen mit Efim Jourist, russischer Komponist, Bajan (Knopfakkordeon)-Virtuose und Gründer des Jourist-Quartetts, ein Konzept für eine Aufführung, in der Novellen des russischen Literatur-Nobelpreisträgers (1933) Iwan Bunin mit adäquater Musik, meist von Jourist selbst, zusammengeführt wurden. „Standen in diesem frühen Konzept noch Literatur und Musik eher nebeneinander, so habe ich, nach dem Tod des großen Musikers Efim Jourist, mit dem neuformierten Jourist-Quartett den konventionellen Weg verlassen, um eine ganz enge Verbindung zwischen Sprache und Musik zu schaffen“, so Dominique Horwitz in einem Interview.

Es ging inhaltlich-literarisch um Beziehungen, wie schon im Titel des Abends „Liebe und andere Unglücksfälle“ angedeutet. So ging es einerseits um die Enttäuschung nach einem gescheiterten Kontaktaufnahmeversuch im Moskauer bürgerlichen Großstadtmilieu, andererseits um das Liebesabenteuer eines Leutnants, das auf einem Wolgadampfer seinen Ausgangspunkt nahm und im Endeffekt jedoch ein Seitensprung bleiben musste, und es ging weiterhin um die Liebesbeziehung einer alternden Dame, die sich nur vordergründig nach einem Sohn sehnt, sich jedoch in Wirklichkeit nach einem derartig jugendhaften Liebhaber verzehrt und dann doch den Liebestod wählt.

Geschichten aus dem Exil nach der Oktoberrevolution

Alles Bilder und vielleicht auch Gegebenheiten, an die sich Iwan Bunin im selbstgewählten Exil nach der Oktoberrevolution erinnert, die tatsächlich jedoch ins zaristische Russland zurückführen. Iwan Bunins detailbesessene Erzählhaltung und seine, zumindest bei seinen Kurzgeschichten vor der Pause, nicht immer im Vordergrund stehenden, eher unbedeutend wirkenden, Handlungsstränge müssen nicht jedermanns Sache sein.

Stilistisch zwischen Astor Piazzolla und Gipsy-Jazz

Die Gestik, Mimik und Deklamationskraft Dominique Horwitz‘, obwohl durch seine selbst gewählte Mikrofonhandhabung und seine Sitzposition hinter einem Lesepult etwas gebremst wirkend, machten die ausgewählten Novellen gut nachvollziehbar und hielten im Endeffekt den Spannungsbogen doch immer aufrecht. Einen wesentlichen Beitrag hierzu leistete das Jourist-Quartett (Edouard Tachalow, Violine; Jakob Neubauer, Bajan; Andreas Dopp, Gitarre; Johannes Huth, Kontrabass und musikalische Leitung). Die die Novellen umrahmenden Vortragsstücke, stilistisch angelehnt an Astor Piazzolla, Gipsy-Jazz oder auch französische Musettes, entstammten fast alle der Feder des Quartettgründers Efim Jourist. Die Bearbeitung der „Tuilerien“ von Modest Mussorgski erschien im konzeptionellen Zusammenspiel mit Jourists Kompositionen jedoch ein wenig als Fremdkörper.

Die eigentliche Leistung der Musiker bestand aber auch darin, parallel zur Lesung eine enge Beziehung zum Text herzustellen und ihn nicht nur zu begleiten, sondern diesen auch zu interpretieren, auszudeuten und zu vertiefen. Das ist den vier Musikern hervorragend gelungen.

Fazit: Wenn fünf Männer gleichzeitig Liebesgeschichten erzählen, kann dies ausnahmsweise auch einmal sehr unterhaltsam sein.