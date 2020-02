Iserlohn/Letmathe. Der Hauptausschuss beschäftigt sich am Dienstag, 4. Februar, (17 Uhr, Ratssaal) mit dem Thema „Verkaufsoffene Sonntage“.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Verkaufsoffene Sonntage im Ausschuss

Die Verwaltung schlägt vor, verkaufsoffene Sonntage in der Iserlohner Innenstadt am 3. Mai (Autosalon) und am 14. Juni (Fahrradfrühling) zu genehmigen. Für die Letmather Innenstadt werden drei Termine zur Genehmigung vorgeschlagen: 7. Juni (Cityfest Letmathe), 19. Juli (Kiliankirmes) und 6. September (Brückenfest). Sowohl in Iserlohn als auch in Letmathe soll die Öffnung der Geschäfte in der Zeit von 13 Uhr bis 18 Uhr in den entsprechenden Bereichen möglich sein.