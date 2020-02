„Victoria“ sorgt für drei gesperrte Straßen

Iserlohn/Letmathe. Durch das Sturmtief gab es den Sonntag über, vor allem aber am Abend innerhalb von vier Stunden zahlreiche Einsätze für Feuerwehr und Polizei.

Bis zum frühen Sonntagabend sah es noch so aus, als ob das Sturmtief „Victoria“ Polizei und Feuerwehr in Iserlohn und Letmathe zwar auch den Tag über gut beschäftigt, aber weniger Arbeit macht als Vorgängerin „Sabine“. Doch ab kurz nach 18 Uhr reihte sich für die 50 Einsatzkräfte vier Stunden lang Alarm an Alarm.

Mit 25 Einsätzen bis kurz vor 23 Uhr waren es zwar nur knapp die Hälfte im Vergleich zur vergangenen Woche, doch die Folgen waren gravierender. Drei Straßen blieben über Nacht und sind mindestens Montagmorgen noch gesperrt: die Karl-Arnold-Straße (aus der Innenstadt kommend hinter dem Lidl und bis zur nächsten Einmündung Bertholdstraße), die Schälkstraße auf der Grürmannsheide und der Danz­weg. Die am Mittag gesperrte Friedrich-Kirchhoff-Straße in der Iserlohner Heide konnte hingegen nach einigen Stunden doch wieder freigegeben werden. Zeitweise war auch eine Sperrung der Dortmunder Straße zwischen der Kreuzung Barbarastraße/Bieler Straße und dem Roten Haus angedacht worden, da ein Baum auf der Fahrbahn landete und weitere umzustürzen drohten. „Zwei Stürme so kurz hintereinander verkraften die Bäume nicht gut“, fasste Feuerwehr-Einsatzleiter Christoph Fischer zusammen. Zudem hätten die Windspitzen, die orkanartigen Böen, für zahlreiche Dachschäden gesorgt.

Den gravierendsten gab es am Haus Karl-Arnold-Straße 79: Kfz-Meister Sinan Cinar saß gegen 20 Uhr auf dem Sofa. „Plötzlich hörte ich ein reißendes Geräusch und dann gab es einen gewaltigen Knall.“ 50 Quadratmeter Dachpappe flogen mitsamt Teilen der hölzernen Dachkonstruktion auf die Straße. Sofort eilte er mit seinen drei Söhnen nach draußen und konnte gerade noch sehen, wie ein Autofahrer, der die schwarze Pappe auf der dunklen Fahrbahn zu spät bemerkt hatte, darauf ins Schlingern geriet und im letzten Moment sein Fahrzeug wieder unter Kontrolle bekam. „Wir haben dann erst einmal unsere Autos aus der Werkstatt gegenüber geholt und mit Warnblinklicht auf die Straße gestellt.“ Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich weitere lose Teile des Daches lösen und herunterfallen, wurde die Straße in dem Bereich komplett gesperrt.

Auch die Schälkstraße bleibt mindestens bis Montagvormittag gesperrt, da drei Bäume die Fahrbahn versperren. Einer fiel auf ein wohl parkendes Auto. Verletzt wurde dabei niemand, im Gegensatz zu einem freiwilligen Feuerwehrmann, der im Einsatz umknickte und ambulant im Krankenhaus behandelt werden musste. Auch den Danzweg sperrte die Feuerwehr am Abend komplett ab dem Literaturhotel. „Die letzten Gäste im Danzturm-Restaurant hatten gerade aufgegessen und bezahlt, als wir kamen“, berichtete Christoph Fischer.

Bereits um 12.37 Uhr war gemeldet worden, dass sich Teile des noch nicht richtig befestigten Daches auf dem Rohbau des Logistikzentrums von Schlüter Systems an der Frie­drich-Kirchhoff-Straße selbstständig machen. Zwei Blechpaneelen, etwa 15 Meter lang und 60 Zentimeter breit, waren schon aus 14 Metern Höhe auf das Nachbargrundstück bzw. Firmengebäude von Elektro Zimmermann gefallen und hatten dort das Dach beschädigt. Die mit der Dach-Erstellung beauftragte Industrie-Montagefirma barg die beiden Teile und sicherte provisorisch die weiteren auf dem Logistikzentrum. Auf dem dahinter anschließenden, noch mal knapp zehn Meter höheren Hochregallager waren rechtzeitig schon vor „Sabine“ die Dacharbeiten abgeschlossen worden.

Am Abend sicherte die Feuerwehr am ehemaligen OGS-Gebäude der Grundschule Im Wiesengrund Teile der Fassade. Und immer wieder waren Bäume der Einsatzgrund. So mussten die Einsatzkräfte um 10.21 Uhr zum Parkplatz gegenüber dem Hochhaus Bremsheide 101/103. Im angrenzenden Waldstück war ein Baum umgekippt, weiteren drohte das gleiche Schicksal. Da bei den Böen eine Beseitigung aber zu gefährlich für die Einsatzkräfte war, wurde der Parkplatz zur Hälfte geräumt und abgesperrt.