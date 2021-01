Video-Botschaft als Alternative vom Iserlohner Bürgermeister

Iserlohn. Bürgermeister Michael Joithe bedauert, dass der Neujahrsempfang ausfallen muss, hat sich aber etwas anderes ausgedacht.

Spätestens um 10.30 Uhr hätte sich am Samstag im Parktheater die lange Schlange der geduldig Wartenden gebildet, die sich ins Gästebuch eintragen möchten. Und vor und nach dem offiziellen Teil wäre ausreichend Gelegenheit zur „Kontaktpflege“ gewesen. Also genau das, was in diesen Corona-Zeiten persönlich leider nicht möglich ist, ja vermieden werden sollte.

„Dass der traditionelle Neujahrsempfang der Stadt nicht unter den üblichen Bedingungen stattfinden kann, stand schon bei meinem Amtsantritt Anfang November fest“, sagt Bürgermeister Michael Joithe. Da das Parktheater aber ein ausgeklügeltes Hygiene-Konzept entwickelt hatte, sei zunächst noch überlegt worden, ob der Empfang nicht doch durchgeführt werden kann – mit „ganz abgespeckter Zuschauerzahl“ und einem stark reduzierten offiziellen Teil. „Aber das hätte nicht in diese Zeit gepasst, wo alle zurückstehen und verzichten müssen“, unterstreicht Joithe, der gleichwohl keinen Hehl aus seiner Enttäuschung darüber macht, dass gerade der erste Empfang in seiner Amtszeit ausfällt.

Mit einer Videokonferenz wäre man indes nicht dem gewohnten Charakter der Veranstaltung gerecht geworden. „Denn das wäre ja auch nur ,One Way‘, also in eine Richtung möglich gewesen“, sagt Joithe und findet es für die Bürger wenig spannend, einem Redner an einem Pult zuzusehen. Deswegen soll jetzt auch die Alternative zum Empfang ein Video werden, bei dem der Bürgermeister anders als bei seinen bisherigen virtuellen Botschaften nicht an einem, sondern an mehreren Drehorten sein möchte. „Wir hoffen auf das passende Wetter in den nächsten Tagen“, sagt Joithe. Und „verrät“ schon Themen: Neben Corona soll es um den Schillerplatz und die Stadtentwicklung, um Digitalisierung (auch in der Verwaltung) sowie um Bürgerbeteiligung und Präsenz in den Stadtteilen gehen. Das Video soll dann zeitnah auf der Homepage der Stadt, bei Facebook-Seite und Instagram veröffentlicht werden.