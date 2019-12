Iserlohn. Nach mehr als zwei Jahren Umbauphase soll sich bald am Schillerplatz der Vorhang heben.

Vorhang auf für „neue“ Sparkasse

Wer genau hinschaut, kann von Richtung Schillerplatz aus durch das Baugerüst hindurch bereits erkennen, wie das Äußere der Sparkasse bald aussehen wird: Weiß-graue Platten aus Faserbeton sollen künftig die Fassade des Gebäudes prägen, das bereits seit November 2017 umgebaut wird. 600 Quadratmeter sind hier insgesamt zu verdecken.

„Wir sind im Zeitplan“, erklärt Gunther Deichsel, Leiter der Organisationsabteilung der Sparkasse. Zumindest im aktuellen Plan, nachdem es wegen verschiedener baulicher Besonderheiten eine leichte Verzögerung gegeben hatte. Wollte man ursprünglich bis Jahresende einziehen, soll nun im Frühjahr alles fertig werden. Für die Iserlohner dürfte das eine gute Nachricht sein, bietet der Schillerplatz spätestens nach dem Brückenabriss doch einen eher unschönen Anblick, dem jede „Aufhübschung“ gut tut.

Für die leichten Verzögerungen hatten unter anderem Abweichungen in den Bauplänen gesorgt. So waren etwa in den Plänen des Gebäudes aus den 1930er Jahren teils Stützen eingezeichnet, wo man dann tragende Wände vorfand. „Nichts Ungewöhnliches“, meint Deichsel angesichts des Alters des Gebäudes.

Während in den letzten Monaten und jetzt ein Baugerüst die Fassade gleich einem Kokon abschirmt, liefen die Arbeiten zuletzt vornehmlich im Inneren. Die neue Kundenhalle ist mit Rigipsplatten ausgekleidet worden, vier Kuben sind zu erkennen, in denen später Beratungsbüros untergebracht werden sollen. Eine neue Metalltreppe führt hoch zur Galerie, die auch künftig für Ausstellungen genutzt werden soll.

„Die Kuben werden mit Motiven aus der Region gestaltet“, erklärt Deichsel weiter. Waldstadt, Eishockey – „das soll ein Blickfang werden“.

Trotz 18 Millionen Euro Kosten – „Das wird kein Prunkbau“

Auch in den Mitarbeiterbüros gehen die Arbeiten voran. Die Decken, in denen Stränge für Heizung und Kühlung verlaufen, sind weitgehend montiert, neue Fenster mit Belüftungsschlitzen verbaut.

Die Innenarbeiten schreiten voran: Gunther Deichsel und Jessica Kattwinkel von der Sparkasse beim Rundgang. Foto: Tim Gelewski

Weil immer mehr Kunden Online-Angebote nutzen, wird der Kundenbereich im Vergleich zu früher etwas kleiner ausfallen. „Obwohl wir immer noch viel Laufkundschaft haben“, wie Jessica Kattwinkel, stellvertretende Abteilungsleiterin des Vorstandssekretariats, sagt. Dafür soll der Kundenbereich aber heller und freundlicher werden, wofür wie berichtet vor allem das 400-Quadratmeter-Glasdach über der Kundenhalle sorgen soll.

Die Inneneinrichtung wird mit Fliesen und Teppich eher schlicht und sachlich gestaltet. „Das wird hier kein Prunkbau“, sagt Gunther Deichsel. Angesichts des Umfangs der Maßnahme seien die Umbaukosten von rund 18,4 Millionen Euro ein verhältnismäßig überschaubarer Betrag, zumal auch in Sachen Brandschutz mit neuen Gängen, Sprinkleranlage und zweitem Fluchtweg gehörig „aufgerüstet“ werden musste.

Auch der Bereich zum Parkhaus hin wird umgestaltet

Der Bereich zwischen Sparkasse und Karstadt-Parkhaus soll möglichst bis zum Ende der Arbeiten noch von der IGW umgestaltet werden. Die einst angedachte Aufschüttung des tieferliegenden Bereich konnte wegen der Statik des Parkhauses nicht realisiert werden. Nun soll asphaltiert werden, vor die aktuell graue und triste Wand sollen farbige Tücher gespannt werden, bis es irgendwann in ferner Zukunft am Schillerplatz weitergeht.