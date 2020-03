Vortrag zum „Wunderwerk Mensch“

Iserlohn. Der Vortrag „Wunderwerk Mensch – Laufen Sie noch rund?“ der Volkshochschule am Donnerstag, 12. März, gibt einen Überblick über den Körper.

So kann zum Beispiel der Schulterschmerz seinen Ursprung in den Füßen haben. Zusätzlich werden in Kombination aus Theorie und Praxis unter anderem Übungen aus der Spiraldynamik und dem Faszientraining ausgeführt. Zusammenhänge können so unmittelbar gespürt und nachvollzogen werden. Mitzubringen sind bequeme Kleidung und Socken. Die Veranstaltung beginnt um 18.30 Uhr (bis 20.45 Uhr) im Stadtbahnhof. Anmeldung unter Kurs-Nummer 201_31120 bei der VHS unter 02371/217-1943, schriftlich per Anmeldekarte, per VHS-App oder online unter www.vhs-iserlohn.de.