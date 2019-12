Weihnachtsfeier: Wichtigkeit der gegenseitigen Achtsamkeit

Respekt sei das Wichtigste in der heutigen Zeit, sagt Heidrun Schulz-Rabenschlag – sich gegenseitig sehen, betrachten, wahrnehmen und auf Augenhöhe begegnen. Genau das sei auch Sinn und Zweck dieser Weihnachtsfeier, erklärt die ehemalige Leiterin der Iserlohner Wohnungslosenhilfe, die mittlerweile als Fachbereichsleiterin in die Leitung der Diakonie Mark-Ruhr gewechselt ist. Aber auch in ihrer neuen Funktion ist sie immer noch für die Wohnungslosenhilfe zuständig und ihre alten Bekannten aus Iserlohn liegen ihr auch immer noch sehr am Herzen.

Mit rund 140 Gästen hat das Team der Wohnungslosenhilfe mit seinem Leiter Ulf Wegmann an der Spitze am Freitag wieder gerechnet. Für alle gab es im Saal des Varnhagenhauses eine warme Mahlzeit, Hähnchengeschnetzeltes mit Kartoffelgratin und Gemüse, Erfrischungsgetränke und auch ein Weihnachtsgeschenk. Erstmals wurde das Essen von Kreiskantor Hanns-Peter Springer am Flügel begleitet. Den Segen sprach Superintendentin Martina Espelöer, auch Diakonie-Pfarrer Martin Wehn begrüßte die vielen Gäste. Getragen wird diese Großveranstaltung von vielen ehrenamtlichen Helfern, größtenteils ehemalige und auch aktuelle Klienten der Beratungsstelle.

Schon im Vorfeld der Feier hatte Ulf Wegmann in einem Pressegespräch auf das vergangene Jahr zurück geblickt, und führte an, dass die Zahl der Menschen, die die Wohnungslosenhilfe aufsuchen, nach einem leichten Rückgang im Jahr 2018 wieder auf über 750 angestiegen ist.

Hohe Wohnungslosenzahl reicht an Belastungsgrenze

Aber ganz gleich ob 700 oder 800 – die Zahl sei deutlich zu hoch und führe die Mitarbeiter an die Belastungsgrenze. Die hohe Auslastung führe letztlich auch dazu, dass sich die Beratung im Wesentlichen auf die Existenzsicherung konzentrieren müssen. Daher komme dem Angebot des „Ambulant Betreuten Wohnens“ eine besondere Bedeutung zu, da hier eine mittelfristige, verbindliche und sehr engmaschige Betreuung, die alle Lebensbereiche in den Blick nimmt, erfolge. Rund 30 Menschen werden auf diese Weise im Jahr betreut – ein sehr erfolgreiches Angebot, wie Wegmann sagt.

Bei der Altersstruktur der Klienten sei ein leichter Trend weg von dem hohen Anteil der jungen Menschen unter 30 Jahren(2019 bei rund 40 Prozent), hin zu einem eher älteren Klientel. Da gerade bei den jungen von Wohnungslosigkeit betroffenen Menschen der Frauenanteil sehr hoch ist, sinkt der Frauenanteil durch die altersmäßige Verschiebung auf derzeit 27 Prozent. Rund 35 Prozent haben keine deutsche Staatsangehörigkeit. Etwa die Hälfte hat einen Migrationshintergrund.

Zahl der von Wohnungslosigkeit betroffenen Menschen steigt kontinuierlich

Negativ sei die Entwicklung bei den bei den akut von Wohnungslosigkeit betroffenen Menschen. Bei der sogenannten Stichtagserhebung, bei der die Wohnungslosenhilfe angehalten ist, in jedem Jahr im Juni die Monatsdaten zu erfassen und weiterzugeben, sei zu beobachten, dass die Zahl der akut Betroffenen von knapp unter 100 im Jahr 2012 auf nunmehr fast 180 im Jahr 2019 angestiegen ist. Das sei besorgniserregend.

Positiv sei zu vermelden, dass die Stadt Jahres eine Stelle zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit eingerichtet hat, die als zusätzliches Präventionsprogramm mittelfristig für Entlastung sorgen werde. Außerdem gebe es erfreulicherweise immer mehr Spendnachfragen von Privatpersonen.

Wichtiger Hinweis für Hartz-IV-Empfänger

Einen wichtigen Hinweis hat Ulf Wegmann noch für alle Hartz-IV-Empfänger, deren Miete bisher nicht vollständig übernommen wurde. Durch die vom Kreistag beschlossene rückwirkende Anhebung der Mietobergrenzen wird eine Rückzahlung fällig – quasi ein willkommenes Weihnachtsgeld. Wer bisher noch keinen entsprechenden Bescheid vom Jobcenter bekommen hat, aber eigentlich in den Genuss der Rückzahl kommen müsste, wird gebeten, sich umgehend zu melden, da die Rückzahlung im kommenden Jahr verfallen könnte.