Iserlohn. Rund 500 Besucher kamen zur Veranstaltung der Gemeinschaft der Deutschen aus Russland

Weihnachtsmärchen: Eine Reise mit der Zeitmaschine

Ein Schneemann, oder besser gesagt eine „Schneefrau“, begrüßt im Kostüm das Publikum, und schon rieseln tanzend die „Schneeflöckchen“ ein, die eigentlich Mädchen in selbst genähten Kleidchen sind: Je 250 Besucher kamen jetzt wieder zu den beiden „Märchenhaften Weihnachtsvorstellungen“ in die Gebu-Mehrzweckhalle an der Bertha-von-Suttner-Straße, zu denen die Gemeinschaft der Deutschen aus Russland eingeladen hatte. Alles für die Kinder, und alles selbst gemacht, so könnte man die Veranstaltung zusammenfassen – und auch die gespielte Geschichte, Titel „Eine zauberhafte Reise mit einer Zeitmaschine“, hatten sich Kinder und Eltern selber ausgedacht.

Die Handlung: Väterchen Frost und seine Enkelin Snegurotschka wollen ein schönes Fest für die Kinder organisieren, doch wollen böse Märchengestalten dazwischenfunken. Am Ende geht natürlich alles gut, doch erstmal geht es mit der Zeitmaschine durch die Zeiten.

Jedes Kind darf ein kleines Geschenk mit nach Hause nehmen

„Wir machen die Veranstaltung bereits zum zehnten Mal“, erzählt die Vorsitzende der Gemeinschaft, Ludmil Esaulov. Ihr Dank und der ihrer Vorgängerin Lidia Remisch gilt der Gemeinschaft Buchenwäldchen und auch den Besitzern des „Mix Markt“ in Iserlohn, die gespendet hatten, damit jedes Kind auch ein kleines Geschenk mit nach Hause nehmen konnte. 24 Kinder standen insgesamt auf der Bühne und erhielten für ihre Vorstellung den verdienten Applaus.