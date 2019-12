Weihnachtsmarkt in Hennen: Klein und sehr gemütlich

Mit klein, gemütlich und familiär lässt sich der Hennener Weihnachtsmarkt wohl am besten beschreiben. In der Mitte des Marktplatzes ragte der hohe Weihnachtsbaum über die Zelte hinaus, in denen liebevoll dekorative Handwerkskunst, selbstgestickte Weihnachtskarten, Schmuck, Socken und Seife aus Alpakahaaren und vieles mehr zum Verkauf ausgestellt wurde. Am Grillstand lockte besonders die Hennener Currywurst und bei einer Tasse Glühwein oder Fruchtpunsch verbrachten die Dorfbewohner ein besinnliches und fröhliches zweites Adventswochenende mit Familie und Freunden auf ihrem Weihnachtsmarkt, der bereits zum zwölften Mal von der Werbegemeinschaft Hennen organisiert wurde.

Besinnliche Stimmung durchmusikalisches Programm

Dass die Hennener ihren Weihnachtsmarkt lieben, zeigte sich durch die zahlreichen Besucher. „Der Hennener Weihnachtsmarkt ist ein bisschen so wie das Iserlohner Schützenfest. Es ist ein jährlicher Treffpunkt, hier geht man hin, weil man die Kumpels trifft, die man vor zehn Jahren gesehen hat“, so Ralph Hönl, Vorsitzender der Werbegemeinschaft Hennen.

Offiziell eröffnet wurde der Weihnachtsmarkt am Samstagnachmittag durch den stellvertretenden Bürgermeister Michael Scheffler, der sich nach seinen Begrüßungsworten ein persönliches Bild von den kleinen Buden machte. Auch Stadtmarketingleiter Dirk Matthiessen besuchte die Hennener. „Von der Anzahl und der Qualität der Stände, steht der Hennener Weihnachtsmarkt dem Iserlohner Weihnachtsmarkt in nichts nach“, sprach der Stadtmarketingleiter sein Lob aus.

Besonders voll wurde es am Nachmittag, als das musikalische Rahmenprogramm begann. Sowohl die Grundschüler aus Hennen sowie die Nachwuchstalente der „Happy Voices“-Chöre lockten die Besucher mit einem Mix aus modernen und klassischen Weihnachtsliedern vor die Bühne. Für füllig-warme Klänge, die besinnlich stimmten, sorgten dann die Iserlohner Horn Power und der Posaunenchor Hennen. Fast so voll wie vor der Bühne wurde es dann mit dem neu gegründete Mehrgenerationenchor der evangelischen Kirchengemeinde, bestehend aus knapp 50 Personen, auch auf der Bühne.

Jens Dreesmann und Joana Toader sorgten für Partystimmung. Foto: Frank Saul

Mit jeder Stunde wurde es auf dem kleinen Marktplatz voller. Gegen 19 Uhr war dann kaum noch ein Durchkommen, denn dann kam das Highlight, dem die Hennener seit den frühen Nachmittagsstunden entgegenfieberten: Die „Christmas Party“ mit Jens Dreesmann und Joana Toader, die mit weltbekannten Weihnachtshits die Weihnachtsmarktbesucher bei den kühlen Temperaturen richtig anheizten. Beim Lied „In der Weihnachtsbäckerei“ erhielten sie sogar Unterstützung von den zwei kleinen Nachwuchssängerinnen Lily und Lara, die strahlend auf die Bühne liefen und das Kinderlied ins Mikrofon schmetterten. Bis in die späten Abendstunden wurde getanzt, mitgewippt und mitgesungen.

Besuch des Weihnachtsmannsals krönender Abschluss

Auch am Sonntagnachmittag ging es musikalisch mit einem „Offenen Singen“ mit dem Frauenchor der evangelischen Kirchengemeinde und dem Chor „Ohrclip“ weiter. Am späten Nachmittag warteten die kleinen Besucher dann gespannt und ungeduldig auf den Weihnachtsmann. Dieser bahnte sich mit seinem Schlitten seinen Weg über den Marktplatz und verteilte an die kleinen Weihnachtsmarktbesucher Geschenke.