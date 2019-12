Wellenrauschen und Schneerieseln bei der „Weihnacht auf See“

Tannengrün schmückt die Bühnenkante im Parktheater, Lichterketten strahlen adventlich. Im Hintergrund ist ein Christbaum aufgebaut, Kunstschnee und silberne Kugeln zieren die Zweige. So weit, so weihnachtlich. Das übrige Bühnenbild bildet einen maritimen Gegenpart: Ein Leuchtturm, Flaggen, Schiffsmodelle, ein Steuerrad, ein Rettungsring, ein Fass, Takelage, eine Sturmlaterne, ein Buddelschiff und Taue, die sich durchs Tannengrün schlängeln. Ein Videoschirm zeigt abwechselnd romantische Szenen mit Wald und Schnee, Drohnensequenzen von der Ostseeküste und die stürmische See. Eine langhaarige Schaufensterpuppe sitzt an der hinteren Reling – die Galionsfigur, oder ist es eine Nixe?

Liedermacher Jochen Wiegandt führte so spritzig wie die Gischt der Nordsee und mit zünftigem Seemannsgarn als Moderator durch den Abend. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Der erste Seemann lässt nicht lange auf sich warten. „Einmal noch nach Bombay ...“ stimmt der Liedermacher Jochen „Der Möwe“ Wiegandt an und unterbricht sich sofort: „Ach so, da war ich ja schon.“ Wohin solle er jetzt noch fahren, grübelt er und reimt sodann: „Vielleicht nach Iserlohn!“ Im Waldstadt-Hafen erhalten die Landratten auf den gut besetzten Rängen des Parktheaters zunächst einen Schnellkurs für Seemannslieder, denn vielleicht sind nicht alle Besucher schon zum achten Mal mit an Bord bei der „Weihnacht auf See“. Neulinge sind Ruckzuck angelernt, die Kernkompetenz besteht darin, kräftig „Ahoi“ zu rufen und die Zeilen der frech-fröhlichen Shantys an den dafür vorgesehen Stellen selbstständig zu ergänzen.

Für die Romantik Sailors seit 20 Jahren eine große Ehre

Wer nicht anständig applaudiert, dem droht Kartoffelschälen oder Deckschrubben – aber Klatschen, das kann das Publikum in Iserlohn. Als die „Romantik Sailors“ zu Beginn aus dem Orchestergraben emporschweben, fallen die Zuschauer ohne Aufforderung in den Takt ein, manche wiegen den Kopf hin und her. Die Matrosen bezeugen umgehend ihrerseits Respekt: „Es ist uns immer noch eine sehr große Ehre“, erklärt der Steuermann mit Blick auf den 20. Auftritt des heimischen Chors im Parktheater. Musikalischen Beistand erhalten die Romantik Sailors heute von zwei befreundeten Crews: der „Shanty Chor Bochum“ und das echt hanseatische Quintett „Albers Ahoi“.

Letztere wissen sich nicht nur instrumentell ein Stück weit von den anderen Besatzungen abzuheben, auch Jochen Wiegandt sieht die jungen Künstler auf Erfolgskurs. Die wahre Stärke liegt jedoch im Zusammenspiel der Akteure, denn jede Gruppe hat ihre Spezialität. Die Romantik Sailors machen ihrem Namen alle Ehre und verzaubern das Publikum mit ruhigeren Stücken, die von Sehnsucht, Einsamkeit und der stillen Nacht auf See berichten.

Die Romantik Sailors Iserlohn wussten ihre Stärke auszuspielen und verzauberten mit ruhigen, sehnsuchtsvollen Stücken. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Die vierstündige Fahrt ist nichts für Leichtmatrosen, aber wer in der Pause nicht die Rettungsboote aufgesucht hat, wird gegen Ende mit dem Auftritt einiger Überraschungsgäste belohnt: Eine Abteilung der „1st Sauerland Pipes and Drums“ verstärkt die Beschallung an Bord mit Trommel und Dudelsack. Schließlich entern die Romantik Sailors noch einmal die Bühne und bringen die Zuschauer, die zuvor schon im Sitzen geschunkelt haben, zunächst bei „O du Fröhliche“ in eine aufrechte Position, von der aus dann noch zünftig im Stehen geschunkelt wird.

Es schneit auf der Bühne, die Sailors haben als Weihnachtsgeschenk Zugaben vorbereitet und verkünden bereits den nächsten Termin: Am Samstag, 19. Dezember 2020, sticht die „MS Iserlohn“ wieder in See. Schiffbruch muss niemand fürchten, denn als der Klingelbeutel für die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger durch die Reihen geht, kommen stolze 1098,81 Euro zusammen. Den Matrosen bleibt nur Mast- und Schotbruch zu wünschen – und allen frohe Weihnachten.