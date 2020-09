Iserlohn. In der Kirche Heiligste Dreifaltigkeit sind am Sonntag wegen einer Kommunion nur begrenzt Plätze frei.

Der Pastoralverbund Iserlohn macht darauf aufmerksam, dass am Sonntag, 13. September, in der Heiligen Messe um 9.30 Uhr in der Kirche Heiligste Dreifaltigkeit an der Schulstraße eine Erstkommunionfeier für zwei Kinder und ihre Angehörigen stattfindet und die Platzkapazität dadurch verringert wird. Der Pastoralverbund bittet um Verständnis.