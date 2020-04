Iserlohn. Der Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft, Dirk Jedan, und Obermeister Christian Will erklären, wie das Handwerk auf die Krise reagiert.

Wie wird das heimische Handwerk mit der Corona-Krise fertig? Dass das keine leichte Frage ist und die Beantwortung zudem überaus facettenreich sein würde, war schon vor dem Gesprächstermin mit dem Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft, Dirk Jedan, und dem Obermeister Christian Will klar. Dass aber am Ende bei allen Problemen ein durchaus optimistischer Grundtenor in der Zukunftsbetrachtung stehen würde, war in dieser Form dann doch nicht zu erwarten.

Vor allem auch deshalb, weil Jedan gleich zu Beginn klar gemacht, in welch großer Stresssituation sich auch die koordinierenden Institutionen wir zum Beispiel die Kreishandwerkerschaft befinden. „Es ist unvorstellbar, wie der ganze Prozess in exponentieller Weise Fragen auslöst. Berechtigte Fragen aus der täglichen Praxis, aber eben auch in einem nicht bekannten Ausmaß.“ Wesentlich gehe es natürlich immer wieder um die tatsächlichen Ausführungsbestimmungen der jeweils neuesten Verordnungen zu Öffnungen oder erlaubten, nur eingeschränkt erlaubten oder eben nach wie vor verbotenen Arbeiten. Und im Fall des Dirk Jedan erweitere sich das Problem-Potenzial natürlich auch noch um den gesamten Ausbildungs- und Prüfungsbetrieb an seiner Einrichtung. „Natürlich erkenne ich auch in diesem Fall unsere und meine Fürsorgepflicht an, aber es ist auf der anderen Seite auch ein Formalismus, den man sich kaum vorstellen kann.“ Hinzu käme ja neben vielfältigsten hygienischen Fragen auch das gesamte organisatorische Umdenken, was Prüfungszeiträume und Prüfungsdurchführungen für Schüler, Ausbilder und Prüfer anbelangt. Und dann sei da noch der ganze Gastronomiebereich der Einrichtung, vor dessen möglicher und sinnhafter Wiedereröffnung auch noch viele Fragezeichen im Raum seien. Und über allem stünde dann noch immer die Frage der grundsätzlichen Wirtschaftlichkeit: „Den Laden wieder aufzumachen, ist natürlich schön, aber wenn ich dann jeden Monat 200000 Euro Verlust produziere, ist das schlechter, als wenn ich ihn geschlossen habe und am Ende vielleicht nur einen Verlust von 100000 Euro verbuchen muss.“

Finanzielle Ausstattungreicht oft nicht lange aus

Man merke jetzt auch erst einmal, „wie detailliert wir in unseren Leben und Handeln unterwegs“ seien, sagt Jedan und Christian Will ergänzt: „Und wie funktionierend und eingefahren!“ Das habe man sowohl beim Shutdown wie auch jetzt bei Lockerungen und dem erneuten Anfahren erfahren können.

Einig sind sich Jedan und Will bei der Feststellung, dass in der derzeitigen Situation im Handwerk längst nicht alle in gleichem Maße betroffen seien. Am „schlimmsten dran“, so Jedan, seien da in jedem Fall die Friseure. Aber auch Gastronomie und Handel seien da an vordersten Stellen zu nennen. „Die tun mir richtig leid“, sagt der Geschäftsführer, „weil die eben auch nicht so ausgestattet sind, dass sie Monate lang finanzielle Substanzen haben, die ihnen ein Überleben ohne Probleme ermöglichen.“ Und Jedan ringt es offenbar auch größten Respekt hab, mit welcher „Demut diese Damen und Herren die Situation zunächst einmal ertragen. Die gehen nicht zum Amt und holen sich Geld.“ Bei aller Bedrohlichkeit sei ein Stolz auf den eigene Beruf und die Überzeugung für die eigene Zukunft zu verspüren.

Zu den Hauptbetroffenen gehörten dann eben auch, neben den Gastronomen, die Lebensmittel-Handwerker wie Café-Betreiber, „die vielleicht noch ihren Außer-Haus-Verkauf haben“, aber ansonsten auch vom Fluss des Handelns abgetrennt sind. Und dann seien da noch die Industrie-Zulieferer, die natürlich deutlich zu spüren bekämen, dass auch die gesamten Großkunden ihre Produktionen national wie international gedrosselt hätten. In den Baugewerben machten sich natürlich die zögerlichen Einstellungen von potenziellen Bauherren und Auftraggebern deutlich bemerkbar. Aber: „Noch läuft es, aber die Zurückhaltung ist deutlich spürbar.“

Liquidität und Sicherheit sinddas größte Problemfeld

Allerdings gebe es im Handwerk natürlich auch die Gruppe derer, denen „es im Moment gar nicht allzu schlecht geht“. Natürlich seien auch hier zögerliche Kunden zu beobachten, die aus gesundheitlicher und wirtschaftlicher Zurückhaltung Aufträge stornierten oder nach hinten verschieben wollten, „aber grundsätzlich kann man sagen, dass das Handwerk derzeit noch Stabilisator unserer wirtschaftlichen Gegebenheiten ist und uns letztendlich auch noch ein Maß an Normalität erhält.“ Das Handwerk habe bis heute bewusst darauf verzichtet, die allgemeine Krise zusätzlich noch einmal auch als die eigene Krise darzustellen. Und Christian Will ergänzt: „Natürlich werden wir auch erleben, dass Betriebe, die Ende 2019 schon ihr Straucheln hatten, nun auch mit der Soforthilfe nicht wirklich und nachhaltig über den Berg kommen werden.“ Liquidität und ausreichend Sicherheiten seien ohnehin das größte Problemfeld der nächsten Wochen und Monaten.

Leuchtende Augen bekommt Dirk Jedan plötzlich bei der Frage, inwieweit die Krise den Ausbildungs- und Facharbeitermarkt beeinflussen wird. „Ich gehöre nicht zu denen, die das so ganz pessimistisch sehen. Es ist jetzt gerade die Zeit und Gelegenheit, in der wir als Handwerk zeigen können, dass wir die wenigsten sind, die jetzt Leute in die Kurzarbeit schicken, diejenigen sind, die im Prinzip dafür sorgen, dass viele Dinge in dieser Gesellschaft aufrechterhalten werden. Wenn das in materieller Hinsicht, aber auch in Anbetracht einer Sinn stiftende Arbeit kein Anreiz ist, dann weiß ich es nicht. Hier kann das Handwerk sogar punkten. Wir müssen die Chance nur nutzen.“

Christian Will hat aber noch andere Blicke auf die jüngsten Entwicklungen, auch auf politische Entscheidungen. Er hat sich als Autohändler und Werkstatt-Dienstleister zum Beispiel in den letzten Tagen und Woche gefragt, worin der Unterschied zwischen den Ausstellungsflächen eines Autohauses und den Verkaufsflächen eines Baumarktes liegen. Er mutmaßt mit einem Augenzwinkern, „vielleicht, dass wir bei unserer guten Beratung näher an den Kunden kommen als zum Beispiel in einem Baumarkt“. Der Fortbestand der Werkstattangebote habe man ja immerhin mit der Systemrelevanz des Reparatur-Angebotes begründen können. „Getroffen haben uns alle diese Entscheidungen zudem in unseren saisonalen Hochzeiten. Wir sind zum Teil bei gleichen Kosten vom Markt abgeschnitten worden.“

Dirk Jedan wechselt dann noch einmal eher zum Grundsätzlichen: „Wir haben uns ja in der Tat bemüht, unsere rund 1300 Mitgliedsbetriebe in den letzten Tagen und Wochen abzutelefonieren. Und der Tenor, natürlich auch mit Ausnahmen, war trotz aller Probleme eher optimistisch mit einem „das-schaffen-wir!“ im Hintergrund.“ Und man würde auch anerkennen, dass die Politik im Großen gesehen eine guten Job gemacht habe und auch noch mache. „Mal abgesehen von der Ministerial-Bürokratie, aber das ist ein eigenes Thema.“ Allerdings dürfe man ja auch nicht vergessen, dass es für solche Situationen bis dato noch keine Blaupausen gegeben habe.

Bei Gesundheits-Produktenkönnte Umdenken einsetzen

Und die nächsten Schritte in der weitere Entwicklung? Neben allem Optimismus würden und könnte natürlich auch noch neue Probleme auftreten. Dirk Jedan: „In der einen oder anderen Handwerksbranche werden bereits Nachschub-Probleme beim Material beobachtet.“ Dass die Krise dazu führen wird, dass versucht würde, Deutschland auf vielen Gebieten wieder autarker zu machen, glaubt Jedan nicht. „Letztendlich geht es um den Preis, und da wo günstig produziert werden kann, kommt das Produkt am Ende auch her.“ Allerdings könnte es auf dem Gebiet der Gesundheitsprodukte tatsächlich zu einem Umdenken in Richtung Eigenproduktion können.

„Sonst wäre ich Unterlasserund nicht Unternehmer!“

Für Christian Will wird diese Krise aufgrund unterschiedlicher Blickweisen darauf wohl auf jeden Fall in die die Lebens- und Berufsgeschichte eingehen. „Ich habe das bis dato so vielschichtig erlebt, wie ich es niemals gedacht hätte. Ich komme rund um die Uhr eigentlich gar nicht runter.“ So sei er ja zum Beispiel auch nicht nur als Autohändler mit gebundenem Kapital und schwankender Liquidität unterwegs, sondern zum Beispiel auch als Immobilienvermieter. „Ich dachte, ich sei gut aufgestellt. Aber ich habe unter anderem Zahnmedizin dabei, Gastronomie und Physiotherapie. Es habe noch nicht alle angerufen, aber ich warte darauf.“ Aber er habe auch schon das Erlebnis des Anrufs „eines Großen“ gehabt: „Wir zahlen für April, Mai und Juni nicht, da können Sie sich auf den Kopf stellen. Machen Sie sich schon mal mit dem Gedanken vertraut.“ Aber auf die Frage, ob am Ende bei ihm nicht doch der Optimismus überwiege, sagt Christian Will: „Sonst würde ich morgens liegen bleiben und wäre Unterlasser und nicht Unternehmer.“

Und sein Schlusswort an diesem Tag in etwas „eigener Sache“ im Gutenbergzimmer: „Einiges, was wir in dieser Krise erfahren und erfahren haben, wird uns auch Erfahrungen lehren; einiges, was wir jetzt eingeführt haben, wird uns permanent begleiten. Es gibt eben auch positive Erfahrungen. Zum Beispiel die gute, besonnene, strukturierte Betreuung und Information der Innungsfachbetriebe“.