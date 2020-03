Iserlohn. Iserlohner Tanzschulen bieten in Zeiten des Kontaktverbots kostenlose Tanzstunden im Internet an

Sylvia Brozé-Gerhard und Franz Gerhard sind begeisterte Tänzer. Ein Leben ohne die Bewegung zur Musik kann sich das Paar, das in Iserlohn einen Chemiehandel betreibt, nicht vorstellen. Seit sieben Jahren tanzen die Gerhards in der Tanzwelt Schauburg. Bis zum Gold-Level, den höchsten Weihen für Amateure, haben sie es gebracht. „Als Teenager haben wir bei Bobby Linden die Grundschritte gelernt, aber dann war alles vergessen“, erzählt Franz Gerhard.

Die Firma und die Familie standen im Mittelpunkt. „Uns ging es wie so vielen Paaren. Wir haben gesagt: ,Tanzen wäre mal schön.’ Aber gemacht haben wir es nie“, erinnert sich Sylvia Brozé-Gerhard. Bis zu jenem Weihnachtsfest vor sieben Jahren: „Wir haben uns einen Gutschein für die Tanzschule geschenkt und einfach losgelegt“, berichtet das Paar. Bereits nach einem Jahr hatten sie es in den Gold-Kurs geschafft. Dafür braucht es neben der Liebe zum Tanzen auch Ehrgeiz und Disziplin. „Manchmal ist es auf dem Sofa schon gemütlich, aber wenn man erst einmal im Tanzsaal ist, dann ist alle Müdigkeit vergessen“, sind sie sich einig.

Herren müssen führen,die Damen müssen folgen

Auf dem Parkett wollen die Gerhards ihr Bestes geben. „Wir üben auch Zuhause“, sagt Franz Gerhard mit Nachdruck und fügt lachend hinzu: „Jede Menge!“ Im heimischen Wohnzimmer wird dafür einfach der Teppich zusammengerollt und der Tisch zur Seite gerückt, Musik an – und schon geht es los. Studien zeigen: Tanzen hält geistig und körperlich fit, trainiert das Gehirn ebenso wie die Ausdauer. Bei den samstäglichen Tanzpartys in der Schauburg wird es dann ernst. Denn hier muss sich zeigen, ob die Schritte sitzen, ob die Drehungen passen, und – vor allem – ob alles auch wirklich harmonisch und elegant aussieht.

Auch darauf kommt es an: „Es braucht ein Gefühl für den Rhythmus und die Musik, sonst sieht alles hölzern und abgehackt aus“, sagt Sylvia Brozé-Gerhard. Auch zwischen den Paaren muss es passen. Beim Tanzen sind die Geschlechterrollen bis heute klar verteilt: Der Herr führt, die Dame folgt. Darauf müsse man sich eben einlassen, auch aus praktischen Gründen, so die Gerhards. Wer einmal schmerzhaft gespürt habe, wie der Partner einem auf die Füße trete, sehe sich eben in Zukunft vor. Das Motto: „Wer unten steht, hat etwas falsch gemacht.“ Wenn die Gerhards von ihrem Hobby erzählen, spürt man die Begeisterung in jedem Satz. Umso mehr traf das Paar die Schließung ihrer Tanzschule infolge der Corona-Pandemie. Keine Kurse, keine Tanzpartys, kein Treffen mit den Freunden.

Krise sorgt auch bei Tanzschulen für Innovation

Ein Angebot der Tanzwelt Schauburg bietet Tänzern und solchen, die es werden wollen, ganz neue Möglichkeiten. Das Team rund um Tanzlehrer Philipp Bäuerle hat zu diversen Tanzstilen, darunter auch Kindertänze und ein „Beine & Po“-Workout, Videos erstellt, die kostenlos über die Homepage der Tanzschule abrufbar sind. „Es muss ja irgendwie weitergehen“, erklärt Bäuerle die Initiative. „Die Leute können ja nicht zu uns kommen, deshalb kommen wir zu den Leuten nach Hause.“ Die Schauburg ist von der Corona-Krise gleich betroffen: Nicht nur die Tanzkurse fallen aus, auch die Saalreservierungen sind bis weit ins Jahr storniert worden.

Michael Wirth, Chef der Tanzschule „Michaels Tanztreff“ und Tanzlehrerin Ingrid Stromeier zeigen per Video den Disco-Fox. Foto: Privat / IKZ

Mit den Tanz-Filmen wolle man im Bewusstsein der Iserlohner bleiben. Dabei sei die Umsetzung der Filme nicht leicht gewesen: Bild, Ton – alles muss passen. Auch sei die Art des Unterrichtens eine ganz andere als in der klassischen Tanzschule. Die Vorteile der Online-Tutorials liegen auf der Hand: Jeder Schritt kann zu Hause in der eigenen Lerngeschwindigkeit eingeübt werden – die Stopp-Taste macht’s möglich. Auch bei der Iserlohner Tanzschule „Michaels Tanztreff“ in der Bredde hat man die Zeichen der Zeit erkannt: Zur ersten kostenlosen Online-Tanzstunde konnten Inhaber Michael Wirth und Tanzlehrerin Ingrid Stromeier am Freitagabend sieben Paare begrüßen.

In der Tanzschule hatten sie dafür Leinwand, Beamer und eine Kamera aufgebaut, die den Disco-Fox-Grundschritt in die heimischen Wohnzimmer übertrug. „Sehen und gesehen werden – das war bei uns die Devise“, erklärt Ingrid Stromeier. „Die Tanzschüler konnten Zuhause an ihrem Computer die Kamera einschalten. Diese Bilder wurden dann live zu uns in die Tanzschule übertragen und wir konnten aktiv auf Fehler hinweisen und Hilfestellungen geben.“ Mit der Premiere und der Resonanz ist man bei „Michaels Tanztreff“ zufrieden. „Alle beherrschen jetzt den Disco-Fox-Grundschritt und wir hatten viel Spaß zusammen“, sagt die Tanzlehrerin. Weitere Online-Live-Kurse seien bereits in der Planung, man denke zum Beispiel an einen Cha-Cha-Cha.

Der Walzer passt nicht ins heimische Wohnzimmer

Beide Angebote der Tanzschulen haben eins gemeinsam: Getanzt werden kann jederzeit. Sogar im Schlafanzug. Wobei Sylvia Brozé-Gerhard Frauen zu Schuhen mit Absatz rät: „Dadurch verbessert sich die Haltung und es sieht einfach eleganter aus.“ Der Platzbedarf in den eigenen vier Räumen sei nicht groß. Auf einen Walzer verzichtet Tanzlehrer Philipp Bäuerle dabei bewusst: „Der passt nicht ins Wohnzimmer. Das ist ein raumgreifender Tanz“, sagt er. Familie Gerhard hat sich an diesem Abend eine Rumba ausgesucht. Franz Gerhard hat noch schnell das technische Equipment gerichtet, schon geht es los. Auf dem Bildschirm erklären Philipp Bäuerle und Margit Tuschen, worauf es ankommt. Für Tanzexperten wie die Gerhards ist das keine große Sache – gekonnt schweben sie über den heimischen Fliesenboden. Sie werden weiter tanzen. Dem Virus zum Trotz, dem normalen Leben entgegen.

Die Video-Tutorials der „Tanzwelt Schauburg“ finden Sie auf tanzwelt-schauburg.de, das Online-Angebot von „Michaels Tanztreff“ gibt es auf tanztreff-iserlohn.de.