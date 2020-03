Was für eine grandiose Stimme, was für ein sympathischer Typ – das Iserlohner Publikum konnte sich am Donnerstagabend im ausverkauften Parktheater nicht satthören an Max Mutzke und dem WDR-Funkhausorchester. Zehn Jahre nach seinem letzten Gastspiel in der Waldstadt beim „Wortklang“-Festival am Seilersee erlebten die Zuhörer einen Sänger, der seitdem noch mehr gewachsen ist und heute nicht umsonst zu den besten Soul- und Pop-Stimmen in Deutschland zählt.

Max Mutzke im Interview Max Mutzke im Interview

Dabei ist es eigentlich müßig, die Musik, die Mutzke macht, in irgendeine Schublade zu legen. Die Vielseitigkeit seiner Stimme und nicht zuletzt die enorme Range und die Fähigkeit, Kopfstimme zu singen als wäre es nichts, ermöglicht es ihm, in jedes Genre zu wechseln, ohne seinen ureigenen Stil zu verändern – Mutzkes Stimme erkennst Du aus Tausenden.

In Iserlohn nun startete für den von Stefan Raab „entdeckten“ Sänger und Songwriter (früher auch Liedermacher genannt) ein ganz besonderes Projekt, eine Herzensangelegenheit für den 39-Jährigen. Gemeinsam mit dem WDR-Funkhausorchester unter der Leitung von Timothy Henty geht er jetzt auf Tournee und präsentiert ein unter die Haut gehendes Programm mit seinen schönsten Pop- und Soul-Hits. Die Premiere ging im Parktheater über die Bühne und war ein Riesenerfolg für das Projekt, an dem auf, neben und hinter der Bühne rund 100 Leute beteiligt sind.

Großer Sänger, begleitet von einem fantastischen Orchester

Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit aber steht Max Mutzke, der mit endlos erscheinender Energie und ohne große Gesten seine Lieblingsstücke auf neue, bislang ungehörte Art vorträgt. Fast pausenlos wie ein Tiger auf dem kleinen Rest der Bühne, den ihm das große Orchester lässt, hin und her spazierend und dabei manchmal eine Hand lässig in der Hosentasche, taucht der Sänger immer wieder neu in die jeweilige Stimmung des Songs. Es sind Liebeslieder voller Romantik und schöner Bilder, aber auch sozialkritische Statements, die er manchmal flüstert und dann wieder fast aus sich heraus brüllt. Die musikalischen Freiheiten, die er dank dieses fantastischen WDR-Orchesters ausleben kann, nutzt Mutzke mit großer Spielfreude und großen Emotionen bis an die Grenzen – auch der rein anatomischen Möglichkeiten – aus.

Der Sänger kann sich geradezu in den Sound des großen Orchesters hineinlegen wie in eine Hängematte und seine Stimme spielen lassen. Was er dabei allein technisch drauf hat, ist atemberaubend und entlockt manchem im Publikum anerkennend staunende Blicke. Wie kriegt der Mann diese Töne hin, die Frage drängt sich geradezu auf.

Das Publikum zu einem großen Chor vereint

Apropos Publikum: Das hatte der sowohl auf Deutsch als auch Englisch agierende Sänger schon beim zweiten Song des Abends auf seiner Seite. Mit leisem Mitsingen des Re­frains fing es an, und nur wenige Minuten später stand der Saal und klatschte laut mit. Am meisten aber freute sich Mutzke, der ja bekanntlich 2004 Deutschland beim Eurovision Song Contest in Istanbul vertrat und damals den achten Platz belegte, wenn Zuhörer einfach ganz spontan ihrer Begeisterung freien Lauf ließen, wenn Mutzke die Kunst des Gesangs auf die Spitze trieb. „Das liebe ich“, wie er später im Gespräch mit der Heimatzeitung verriet. Und die Iserlohner – anders war die Stimmung im Parktheater nicht zu interpretieren – lieben Max Mutzke.