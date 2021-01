Wieder ein weißes Wochenende

Kesbern/Iserlohn Der Winter meint es dieses Jahr gut mit den Kindern

Für Kinder ist es einfach ein Traum: Nach Jahren der Schneelosigkeit nun schon das zweite weiße Wochenende mit guten Schlittenbedingungen hinter einander. Schon am Danzturm konnte man gestern mit dem Schlitten zur Abfahrt ansetzen, erst recht natürlich in Kesbern und auf den anderen Iserlohner Höhen. Und davon haben die Kinder und Familien auch wieder reichlich gebrauch gemacht. Ebenso wie alle, die gerne durch einen verschneiten Wald spazieren.

Bereits in der Nacht zu Sonntag hatte es in Iserlohn ergiebig geschneit. Am Sonntag ging es dann so weiter, so dass sich gestern die Wälder und Felder als märchenhafte Winterlandschaften präsentierten. Das zog natürlich auch wieder reichlich Schnee-Touristen von außerhalb bis hin ins tiefste Ruhrgebiet an. Unter anderem in Kesbern sorgte das für ein ähnliches Bild wie am vergangenen Wochenende: Zugeparkte Straßen und Kreuzungen und leicht chaotische Zustände am Wegesrand. Wie berichtet, wurden diese Zustände schon am vergangenen Wochenende von einigen Anwohnern schwer beklagt.

Dramatisch war es gestern dem ersten Anschein nach aber nicht. Auf den Pisten ging es nach unseren Beobachtungen gesittet zu und auch das Verkehrschaos hielt sich sehr in Grenzen.