"Wir konnten keinen Abschied feiern, weil Corona kam"

Iserlohn. Marion Milkowski startet nach dem Karstadt-Aus bei Lavita neu durch. Die gelernte Arzthelferin bewirbt sich auch im Gesundheitssektor.

„Es ist nur ein kleiner Job auf 300-Euro-Basis, aber ich bin Frickes total dankbar, dass ich hier arbeiten kann“, erklärt Marion Milkowski zu ihrem beruflichen Neustart bei „Lavita natürlich“ in der 1a-Passage. „Das kann mal mehr und mal weniger sein, das bleibt abzuwarten, wie sich jetzt alles weiter entwickelt, wo die Stadt so leer ist. Aber es ist schon einmal ein Anfang.“ Auch wenn sie eine Mund-Nasenbedeckung trägt, sieht man ihr die Erleichterung anhand ihrer freudestrahlenden Augen an.

Bei unserer letzten Begegnung stand Marion Milkowski mit ihren Kolleginnen und Kollegen in großer Sorge vor dem Karstadt-Gebäude und sammelte Unterschriften für den Erhalt des Kaufhauses am Schillerplatz. Sie hatte auch an einer Mahnwache teilgenommen, bei der viele Iserlohner ihre Solidarität mit den Beschäftigten bekräftigten. Anfang Juli hatten wir uns in einer Krisensitzung im Betriebsratsbüro gesehen, als die ersten Schließungspläne bekannt geworden waren.

Die 61-jährige Frau aus Lössel erinnert sich an ein schlimmes Jahr: „Ich muss aufpassen, dass ich nicht wieder zu weinen anfange“, sagt sie, als wir auf die Hängepartie und das Finale des Kaufhauses zu sprechen kommen. „Der Ausverkauf startete im September, das war für die Kollegen im Warenhaus ein Alptraum, viele Leute haben sie beschimpft, wenn sie nicht sofort das gefunden haben, was sie suchten. Der Laden war auf einmal so voll, wie schon lange nicht mehr. Unsere Mitarbeiter haben zwar alles gegeben, wurden aber immer wieder beleidigt.Ganz bitter sind dabei üble Sprüche gewesen, die unsere Leute dann auch noch niedermachten mit dem immer wieder eingeleiteten Satz: Es ist kein Wunder, dass der Laden schließt, weil...“

In der Feinkostabteilung sei es nicht so schlimm gewesen. Aber auch da seien Tränen geflossen, sowohl beim Verkaufspersonal als auch bei den langjährigen Kunden, erinnert sich Marion Milkowski. „Wir kannten von vielen Stammkunden die gesamten Familiengeschichten und wurden von denen auch mit Namen angesprochen. Vor allem die älteren Menschen waren ganz traurig und haben die eine oder andere Träne verdrückt oder versucht, uns zu trösten.“

Das Ende der Ära habe tiefe Spuren hinterlassen, vor allem, dass die Belegschaft nicht einmal richtig Abschied nehmen konnte. Marion Milkowski bedauert: „Wir konnten keine Abschiedsfeier machen, weil Corona kam. Das war bitter. Denn wir waren eine große Karstadt-Familie“, erinnert sie an die Schließung von Galeria Karstadt Kaufhof und damit auch ihres langjährigen Arbeitsplatzes bei Karstadt Feinkost, wo sie aber auch viele Kontakte zu den im Warenhaus beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern pflegte. Und bis zum Ende hätten sie alles gegeben, keiner hätte „krankgefeiert“. Auch Aushilfen hätten bis zum Ende durchgehalten. Von ihren früheren Kollegen hätten zwei einen neuen Job gefunden, weiß die Karstadt-Feinkost-Betriebsrätin. Eine Kollegin sei dafür sogar nach Duisburg umgezogen. Ein anderer habe in einem anderen Supermarkt in Iserlohn eine vergleichbare Stelle angetreten.

Die Übrigen sind auf der Suche und werden von der Transfergesellschaft bis Ende April begleitet. Der Betriebsrat habe durch zähe Verhandlungen erreicht, dass die früheren Karstadt-Feinkost-Mitarbeiter zuzüglich zu den 60 Prozent Kurzarbeitergeld noch 13 Prozent vom früheren Nettolohn erhalten. Wer bis Ende April keinen neuen Job gefunden habe, falle dann in die Arbeitslosigkeit.

Die Angebote der Transfergesellschaft bezeichnet sie mehr als bescheiden, alles laufe online und Bewerbungstraining zum Thema „Wie verkaufe ich mich am besten?“ sei was für Manager, aber nicht für Kaufleute. „Es ist schwierig, was zu finden. Wir haben alle ein gewisses Alter und waren lange bei Karstadt beschäftigt. Wir haben gut verdient, auch wenn wir immer wieder wegen der finanziellen Schieflage auf Urlaubs- und Weihnachtsgeld verzichtet haben.“ Die Transfergesellschaft verweise auf Jobbörsen, die sie allesamt selbst schon durchforstet hatten.

Die gelernte Arzthelferin, die früher auch in der ambulanten Pflege tätig war und impfen darf, hat sich auch bei drei Gesundheitsämtern beworben, die händeringend Personal suchen.

Die Mutter zweier Kinder lobt in der Rückschau die Warenhaus-Kette für deren Flexibilität bei den Teilzeitstellen, die wegen der Kinderbetreuung entsprechend angepasst wurden. „Die haben Rücksicht auf Mütter mit Kindern genommen“, erinnert sich die langjährige Betriebsrätin an die besonders soziale Komponente des Unternehmens.

Marion Milkowski gehörte 24 Jahre zum Karstadt Feinkost-Verkaufsteam: „Bei Karstadt konnte ich Beruf und Familie besser miteinander vereinbaren. Früher hatten die Kindergärten nur bis zum Mittag geöffnet. Auch wenn die Kinder mal krank wurden, war das kein Problem, dann haben wir das flexibel geregelt.“ Aus Gesprächen mit dem Gesamtbetriebsrat weiß sie, dass von vormals 50 Karstadt-Feinkost-Läden in den 36 übrig gebliebenen Häusern derzeit Kurzarbeit angesagt sei. Bundesweit seien 225 Mitarbeiter in der Transfergesellschaft.

Der Iserlohner Filial-Geschäftsführer Oliver Lambor habe wieder einen Job, weiß sie vom Hörensagen. Wie Marion Milkowski weiter berichtet, habe Lambor bis zum Schluss mit der Belegschaft gekämpft und habe sich zum Finale auf einem Plakat bei den Kunden für die Treue bedankt und gebeten: „Wenn jemand einen Job für die langjährigen und zuverlässigen Mitarbeiter habe, solle er sich bei ihm im Laden melden.“ Sie erzählt von Angeboten in anderen Filialen für einzelne Mitarbeiter: „Einer 400-Euro-Kraft hat man was in Wiesbaden angeboten. Man muss doch flexibel sein. Eine Aushilfe hat in Münster anfangen können.“