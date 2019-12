„Wir sind Teil dieser Stadt“

Die Schnittmenge zum Verein „LebensWert“ sei sehr groß, sagt Mustafa Elbouziani, Sprecher der Muslime in Iserlohn (BMI). Vier muslimische Glaubensgemeinschaften – die türkische DiTiB-Gemeinde an der Bergwerkstraße, die türkische Millî-Görüş-Gemeinde an der Wiemer, die marokkanische Gemeinde an der Wiemer und die albanische Gemeinde an der Stahlschmiede – haben sich unter dem BMI-Dach zusammengeschlossen. Und für alle vier gilt, dass sie in durchaus großem Umfang karitative Arbeit leisten. Allerdings bekommt die Öffentlichkeit dank des muslimischen Credos „Tue Gutes, aber sprich nicht darüber“ nur sehr wenig davon mit.

Gemeinsamkeiten zum Wohl der Stadt nutzen

Wie Elbouziani bei einem Pressetermin in den Räumen von „LebensWert“ am Bilstein aber erklärte, sei es so, dass es beispielsweise in seiner marokkanischen Gemeinde eine Flüchtlingshilfe, eine Seniorenbegegnung, eine Hausaufgabenbetreuung und auch ein großen Jugendarbeit gebe – ganz ähnlich auf christlicher Seite im Verein „LebensWert“, der sich ja auch den verschiedenen Sozialprojekten der Evangelischen Versöhnungs-Kirchengemeinde entwickelt hat. Um diese Schnittmenge in den Interessen und Arbeitsbereichen zukünftig zum Wohle der Stadt besser zu nutzen, wollen nun „LebensWert“ und BMI enger zusammenarbeiten, sich gegenseitig auf dem Laufenden halten und gemeinsame Projekte anstoßen.

Der erste Schritt dazu kam von den Muslimen, die die Vertreter von „LebenWert“ vor Kurzem zu sich eingeladen hatten, um sich gegenseitig besser kennenzulernen und die Gemeinsamkeiten zu erkennen. Nun kam es zum Gegenbesuch, bei dem die BMI-Vertreter nicht mit leeren Händen kamen. Einen Scheck über 400 Euro haben sie übergeben, um die Arbeit von „LebensWert“ zu unterstützen.

Ein starkes Signal, um dem Hass entgegenzuwirken

Für Daniel Schöning, Vorsitzender von „LebensWert“, ist das ein sehr starkes Signal – nicht nur für die Zusammenarbeit, sondern auch gesamtgesellschaftlich, um den Missverständnissen und dem Hass entgegen zu wirken. „Wir haben von Beginn an sehr viele Kontakte zu muslimischen Jugendlichen in Iserlohn“, fügt Timon Tesche, Leiter des Jugendcafés „Checkpoint“ hinzu. Es sei sehr zu begrüßen, dass es jetzt zu diesem Zusammenschluss kommt. Gleiches gilt auch für die Flüchtlingsnetzwerk von „LebensWert“, in dem nicht nur vielen Geflüchteten muslimischen Glaubens geholfen wird, sondern inzwischen auch sehr viele selbst aktiv helfen.

Auch für das BMI hat die angestrebte Kooperation eine große Bedeutung und starke Signalwirkung. „Wir wollen ein Vorbild für die Moslems in Iserlohn sein“, sagt etwa Aytac Kuruagac von DiTiB. „Wir sind Teil diese Gesellschaft und dieser Stadt.“ Und Mustafa Albayrak, Vertreter von Millî-Görüş sieht es als besondere Herausforderung und Aufgabe an, bei der Jugendarbeit die Anstrengungen zu bündeln, damit möglicht jedem Iserlohner Jugendlichen der Weg in eine gute Zukunft offen steht.

Genau da setzt auch das erste konkrete Gemeinschaftsprojekt an, das sich Timon Tesche für die Zusammenarbeit vorstellen kann. Für Herbst kommenden Jahres hat er eine palästinensische Artistengruppe für ein einwöchiges Zirkusprojekt nach Iserlohn eingeladen.