Wird das Feuerwerksgeschäft bald im Rauch ersticken?

Die Diskussion um das Thema Umweltschutz hat in vielerlei Hinsicht bereits ein Umdenken in der Bevölkerung mit sich gebracht. So wird zum Jahresende auch das Thema Feuerwerk zur Diskussionsgrundlage. Zwei Supermarktbetreiber aus Dortmund boykottieren bereits den Verkauf von Feuerwerkskörpern, und auch ein Baumarkt in Neuenrade verzichtet neuerdings auf den Verkauf. In den Bau- und Supermärkten in Iserlohn gibt es aber noch recht unterschiedliche Einstellungen zu diesem Thema.

„Es wird dieses Jahr das letzte Mal sein, dass wir Böller und Feuerwerk verkaufen“, sagt beim Hagebaumarkt am Reiterweg der Marktleiter Johannes Steinkühler. Der Beschluss dazu sei schon vor längerer Zeit gefallen, allerdings erst, nachdem zur Jahresmitte die Böller für den Verkauf am Jahresende bereits geordert worden waren.

Hauptgrund sei der Umweltaspekt. Ohnehin sei der Verkauf eher ein Service für die Kunden gewesen, weniger ein einträgliches Geschäft. „Die Nachfrage war mit den Jahren gleichbleibend niedrig“, so Steinkühler, zumal auch viele Discounter und Tankstellen Feuerwerkskörper verkauften. Bei den Kollegen in Neuenrade, sagt der Marktleiter noch, „war schon dieses Jahr Schluss“.

Paul Nowak, Geschäftsführer von Marktkauf, geht davon aus, dass das Geschäft mit den Feuerwerkskörpern in diesem Jahr nicht lohnenswert wird. „Ich glaube, dass das Feuerwerk zu Silvester bald Geschichte sein wird“, schätzt der Einzelhändler. Zurückzuführen sei das auch durch sämtliche Aktivitäten in diesem Jahr. In Paul Nowaks Geschäft wird es dennoch Feuerwerksraketen geben.

Auch in Markus Drahts Rewe-Supermarkt an der Baarstraße wird es die Möglichkeit geben, so lange der Feuerwerksverkauf noch funktioniert. Man habe aber gemerkt, dass die Nachfrage in den vergangenen Jahren gesunken sei. „In diesem Jahr gibt es bei uns auf jeden Fall noch Feuerwerk zu kaufen. Wie wir in Zukunft damit umgehen, dazu haben wir noch keine Entscheidung getroffen.