Iserlohn. Die Zahl der Arbeitslosen ist in Iserlohn im Januar 2020 gestiegen.

Zahl der Arbeitslosen steigt weiter

3850 Personen waren in dem betreffenden Monat ohne Job. Verglichen mit den Zahlen des Vormonats sind dies plus 166 Personen oder plus 4,5 Prozent.

Im Vergleich zum Januar des Vorjahres steigt die Zahl der Arbeitslosen damit um 384 Personen. Damals waren 3466 Iserlohner ohne Job. Somit liegt die Veränderung im Vergleich zum Vorjahr bei 11,1 Prozent.

Unter den Personen, die aktuell in der Arbeitslosenstatistik der Bundesagentur für Arbeit geführt werden, sind 1663 Frauen und 2187 Männer. 1168 Ausländer sind ohne Arbeit. 278 der Menschen ohne Job sind unter 25 Jahren sowie 969 Arbeitslose 55 Jahre und älter. Die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen beträgt im Januar 7,8 Prozent; vor einem Jahr belief sie sich auf 7,1 Prozent.

Die Zahl der Arbeitslosen in der Zuständigkeit der Hauptagentur Iserlohn setzt sich zusammen aus den Zahlen für die Städte Iserlohn und Hemer. Die Arbeitslosigkeit im Gesamtbezirk ist hier zum Vormonat um 265 auf 5221 Personen gestiegen. Das sind 576 Arbeitslose mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen beträgt im Januar 7,6 Prozent; vor einem Jahr belief sie sich noch auf 6,8 Prozent.