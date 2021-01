Ziemiak dürfte bei der CDU gesetzt sein, zwei SPD-Bewerber

Iserlohn / Hemer Die Parteien stecken mitten in der Vorbereitung auf die Bundestagswahl. Ein Überblick, ob und welche Dierektkandidaten dabei ins Rennen geschickt werden sollen.

Am 26. September ist Bundestagswahl. Aus lokaler Sicht von besonderem Interesse ist es zunächst natürlich, welche Parteien einen Direktkandidaten ins Rennen schicken werden, und wenn ja, welche Bewerber oder welche Bewerberinnen dafür gehandelt werden. Und da gibt es durchaus einige Neuigkeiten. So hat CDU-Kreisvorsitzender Thorsten Schick auf Anfrage der Heimatzeitung bestätigt, dass er CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak als Direktkandidaten für den heimischen Wahlkreis 150 vorschlagen wird. Wirklich überraschend dürfte das nicht kommen, wenngleich das bislang so offiziell noch nicht gesagt wurde. Und auch bei der SPD werden die Dinge konkreter. Nachdem mit Yalcin Geyhan bereits eine Nominierung des Ortsvereins Balve vorliegt, zeichnet es sich ab, dass aus der Iserlohner SPD heraus Bettina Lugk, Büroleiterin der früheren Bundesgesundheitsministerin und Bundestagsvizepräsidentin Ulla Schmidt, nominiert wird. SPD-Unterbezirksvorsitzender Gordan Dudas bestätigte gegenüber der Heimatzeitung, dass eine Bewerbung von Lugk vorliege.

„Ich werde Paul Ziemiak als Direktkandidaten vorschlagen. Das ist auch der Wunsch der Kreispartei“, sagte CDU-Kreisvorsitzender Thorsten Schick auf Anfrage der Heimatzeitung. Eigentlich, so Schick, hätte die Nominierung bereits Ende 2020 auf den Weg gebracht worden sein sollen, da habe Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht. Sobald das Infektionsgeschehen es vernünftigerweise zulasse, soll Ziemiak dann im Rahmen einer Präsenzveranstaltung gewählt und aufgestellt werden. Die Kreispartei, sagt Schick, habe es mit Stolz registriert, dass inzwischen alle drei Kandidaten für den CDU-Bundesvorsitz – Friedrich Merz, Armin Laschet und Norbert Röttgen – erklärt hätten, mit Paul Ziemiak als Generalsekretär in den Bundestagswahlkampf ziehen zu wollen. Und darauf könne natürlich auch Ziemiak selbst stolz sein. Honoriert, so Schick weiter, werde es in der heimischen CDU, dass Ziemiak mit Familie und Kindern weiter in Iserlohn wohne und dort auch weiterhin seinen Lebensmittelpunkt habe. Paul Ziemiak zu seiner Bewerbung im Wahlkreis: „Der Einsatz für unsere Heimat in Iserlohn, Hemer und den ganzen nördlichen Märkischen Kreis ist für mich eine Herzensangelegenheit. Ich bin mir sicher, dass wir gemeinsam mit den vielen engagierten Menschen vor Ort unglaublich viel für die Region bewegen können.“ Ziemiak ist bereits seit 2017 Mitglied des Deutschen Bundestages, zog damals über die Landesliste ein.

Bei der SPD, so Gordon Dudas, soll im Februar eine Delegiertenversammlung, ebenfalls in Form einer Präsenzveranstaltung, einen Direktkandidaten oder eine Direktkandidatin küren. Zuvor werde es Kandidateninformationen – Lebenslauf und Kurzinterview – für die Mitglieder geben, auch ein entsprechendes Zoom-Format sei in Planung. Neben dem nominierten Geyhan und der vor ihrer Nominierung stehenden Brandenburgerin Lugk könnten aktuell noch weitere Bewerber folgen, aktuell sei ihm davon aber nichts bekannt. Die Präsenzveranstaltung im Februar, so der Unterbezirksvorsitzende, solle dann möglichst kurz ausfallen und sich auf ein Mini-Grußwort, eine kurze Vorstellung der Kandidaten und die Wahl beschränken.

Die Iserlohner SPD-Stadtverbandsvorsitzende Eva Kitz bestätigte auf Anfrage, dass es geplant sei, Bettina Lugk, Jahrgang 1982, zu nominieren. Das könne allerdings aus formalen Gründen nicht durch den Stadtverband, sondern müsse durch einen seiner Ortsvereine erfolgen. Im Zusammenhang mit Bettina Lugk sprach Eva Kitz, der auch anhaltend eigene Ambitionen Richtung Bundestag nachgesagt wurden, von einer „hervorragenden Wahl“. Sie selbst, so Kitz, fühle sich durch die zusätzliche Aufgabe des Fraktionsvorsitzes im Iserlohner Rat gut ausgelastet. Die 38-jährige Bettina Lugk ist neben ihrer Tätigkeit für Ulla Schmidt unter anderem auch als Vorsitzende des Stadtrates ihrer Heimatstadt Ludwigsfelde tätig. Die Geowissenschaftlerin und Verwaltungsfachwirtin bezeichnete gegenüber der Heimatzeitung das Sauerland als eine sehr spannende Region, die von Wandlungsprozessen betroffen sei. Insofern sprach sie von einer reizvollen Aufgabe.

Im Vergleich zu den anderen Parteien kann bei der FDP durchaus von einem Frühstart gesprochen werden. Die Freien Demokraten hatten sich bereits Ende Oktober in Meinerzhagen zu einer Wahlversammlung zusammengefunden, auf der für den Wahlkreis 150 der 63-jährige Jochen Lipproß aus Hemer zum Direktkandidaten gekürt wurde. Lipproß war bereits 2002 und 2005 für die heimische FDP als Bundestagskandidat ins Rennen gegangen. Der Hemeraner war in Meinerzhagen ohne Gegenstimme gewählt worden. Auch die Delegierten für die Landeswahlversammlung waren bereits in Meinerzhagen festgelegt worden.

John Haberle, Sprecher des Kreisvorstandes der Grünen, berichtet, dass seine Partei am 6. Februar eine Online-Mitgliederversammlung veranstaltet, auf der ein Direktkandidat nominiert werden soll. Eine formelle Wahl dieser Person soll dann später im Sommer auf einer Präsenzveranstaltung nachgeholt werden. Haberle sieht im angedachten Weg den Vorteil, dass vergleichsweise frühzeitig ein Kandidat für die Direktkandidatur da sei, mit dem auch Wahlkampf gemacht werden könne. Namen möchte Haberle noch nicht nennen, er lässt aber durchblicken, dass es mehrere Interessenten gebe, unter anderem auch aus Iserlohn. Erste Gespräche seien geführt worden, noch, so Haberle, sei aber von einem offenen Rennen zu sprechen.

Manuel Huff, unter anderem Mitglied des Landesvorstandes der Linken, berichtet, dass das Verfahren in seiner Partei noch in den Kinderschuhen stecke. Coronabedingt sei die Kreismitgliederversammlung, auf der beispielsweise die Delegierten für die Landesvertreterversammlung gewählt werden sollten, bereits einmal verschoben worden. Allmählich dränge auch die Zeit, Huff geht daher davon aus, dass die Kreismitgliederversammlung nun bis Ende Januar stattfinden werde – wie vorgeschrieben als Präsenzveranstaltung. Klar sei auch, dass die Linke einen Direktkandidaten für den heimischen Wahlkreis aufstellen werde. Hier gebe es erste Überlegungen, die aber noch nicht spruchreif seien. Wenn es die zu beachtenden Formalien zulassen, so Huff, wäre es vielleicht sinnvoll, besagte Kreismitgliederversammlung auch dazu zu nutzen, einen Direktkandidaten zu küren.

Auch bei der AfD steht fest, das sie im heimischen Wahlkreis mit einem Direktkandidaten antreten wird. Das bestätigte auf Anfrage Klaus Laatsch, Sprecher des AfD-Kreisvorstandes. Bereits im Dezember habe man eine Versammlung abgehalten, bei der die Delegierten für die Landesdelegiertenversammlung am 13. und 14. Februar bestimmt worden seien, auf der die Landesliste festgelegt werden soll. Aktuell geht Laatsch davon aus, dass es dann im März oder April eine Versammlung geben wird, bei der ein Direktkandidat für den heimischen Wahlkreis aufgestellt werden soll. Dies müsse in Form einer Präsenzveranstaltung geschehen. Konkret über mögliche Kandidaten möchte Laatsch noch nicht sprechen, da sei noch „Einiges im Fluss“.