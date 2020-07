Zollernstraße: Wohnung brennt aus

Zu einem Wohnungsbrand in voller Ausdehnung ist es am Samstagmittag an der Zollernstraße gekommen.

Iserlohn. Die Feuerwehr ist am Samstag um 13.30 Uhr zu einem Wohnungsbrand an der Zollernstraße gerufen worden.

Mit einer leicht verletzten Person, die nach Angaben der Polizei vermutlich eine Rauchvergiftung erlitten hat, und hohem Sachschaden endete am Samstagmittag ein Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Zollernstraße in Iserlohn. Wie die Feuerwehr berichtet, ging der Alarm um 13.30 Uhr auf der Wache ein. Als der Löschzug eintraf, hatte sich bereits starker Rauch entwickelt, und das Feuer brannte in voller Ausdehnung in der Wohnung. Dort wurde zunächst noch ein Bewohner vermutet, die gründliche Durchsuchung zu Beginn der Löscharbeiten brachte aber ein negatives Ergebnis – die Wohnung war leer.

Das Feuer konnte nach rund einer halben Stunde komplett gelöscht werden, in dieser Zeit trafen nach und nach Bewohner des Hauses ein und mussten zunächst von Polizei und Feuerwehr betreut werden. Im Anschluss an die Löscharbeiten, an denen auch die Löschgruppen der Freiwilligen Feuerwehren Stadtmitte, Bremke und Iserlohnerheide beteiligt waren, wurde das Haus vom beißenden Rauch befreit. Die Ursache des Feuers war zunächst unbekannt, Ermittlungen dazu werden jetzt aufgenommen. Das Haus ist nach dem Feuer unbewohnbar, das Ordnungsamt wurde nach Angaben der Polizei informiert und kümmert sich um die Unterbringung der Bewohner.