Iserlohn. Professor Thomas Meuser appelliert an die Verbraucher zum nachhaltigen Schenken mit Selbstgemachtem.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zum Fest den Weihnachtsbaum im Topf

Das Tannengrün liegt bereit, die ersten Geschenke sind schon gekauft und auch Geschenkpapier, Kerzen und Glitzerdeko liegen bereit. Doch so schnell wie die Feiertage jetzt auf uns zu rasen, so schnell sind sie dann meist auch wieder vorbei. Und was bleibt? Überflüssige Pfunde auf den Rippen, Verpackungsmüll en masse und auch das ein oder andere unliebsame Geschenk. Das muss aber nicht so sein, findet Professor Thomas Meuser, Studiengangsleiter für Betriebswirtschaftslehre und Professor für Nachhaltigkeit an der University of Applied Sciences Europe am Campus Iserlohn.

„Schon mit vielen Kleinigkeiten kann es gelingen, das eigene Weihnachtsfest nachhaltiger zu gestalten, ganz ohne Verbote“, meint Thomas Meuser. Natürlich sei der Zeitdruck vor allem zur Weihnachtszeit auch immer ein Thema, allerdings sieht er viele Anlässe, schon mit kleinen Änderungen viel zu erreichen. Eine Möglichkeit sei es beispielsweise, bei Weihnachtsgeschenken vor allem auf Qualität statt Quantität zu setzen. „Wenn wir bewusster schenken und uns wirklich Gedanken machen, was der Beschenkte wirklich gebrauchen kann, ist das schon sehr viel nachhaltiger“, meint er. Viele kleine Geschenke gilt es zu vermeiden, längere Haltbarkeit und Lebensdauer von Geschenken sollten immer im Fokus stehen.

Backen, Nähen und Basteln als Geschenk-Alternative

Besonders nachhaltig bewertet Professor Meuser das selbst anfertigen von Geschenken – also Backen, Nähen, Basteln. Besonderer Pluspunkt für diese Geschenk-Alternative ist aus seinen Augen, dass der Beschenkte sieht, welche Anstrengungen und Gedanken hinter einem selbst gemachten Geschenk stecken. „Ich selbst kann mich nur an ein oder zwei Geschenke aus der Vergangenheit lebhaft erinnern und das waren immer selbstgemachte“, sagt er.

Und auch die Verpackung der Geschenke kann fernab von buntem Papier, Plastikschleifen und Co. nachhaltiger gestaltet werden: ob Zeitungspapier, individuell gestaltetes Packpapier oder buntes Hanfband – der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. „So kann ein Geschenk nicht nur individueller gestaltet werden, sondern es fließen auch viel mehr Liebe und Aufwand hinein“, findet Thomas Meuser.

Wenn die Geschenke dann besorgt und verpackt sind, müssen sie natürlich auch unter den entsprechenden festlich geschmückten Tannenbaum gelegt werden. Auch da hat Professor Meuser einige Tipps, wie ein Weihnachtsbaum nachhaltiger werden kann. „Werden Sie kreativ, ein Baum kann auch aus Pappe oder Draht bestehen“, rät er. Wer es lieber traditionell mag, muss der echten Tanne natürlich nicht abschwören: Der Professor der Nachhaltigkeit empfiehlt, regional direkt beim Erzeuger zu kaufen oder auf einen Baum im Topf zurückzugreifen. Einige Geschäftsmodelle bieten mittlerweile Programme wie „rent-a-tree“ an, man leiht also einen Tannenbaum samt Wurzel aus und gibt ihn nach der Weihnachtszeit wieder zurück oder der Baum verbleibt im eigenen Garten. „Solange die Wurzeln nicht beschädigt werden, kann das eine tolle und vor allem nachhaltige Alternative sein“, meint Meuser.

Regionale und lokale Gerichte auf der Festtafel

Regional und lokal sollte am besten auch das Weihnachtsessen gestaltet werden. Auf den traditionellen Festtagsbraten muss natürlich nicht verzichtet werden: „Wer die Wahl hat, sollte auf die Bio-Qualität der Lebensmittel achten. Beim Bauern nebenan kann man sich dann auch gleich selbst davon überzeugen, wie die Tiere gehalten werden.“ Und wenn das Weihnachtsfest dann vorbei ist, hört die Nachhaltigkeit natürlich nicht auf: auch an Silvester und Neujahr lohnt es sich, nachhaltig zu feiern. „Wenn jeder in seinem Alltag und so auch an den Festtagen ein bisschen auf seine Umwelt schaut, dann ist schon viel erreicht“, wünscht sich Professor Thomas Meuser.