Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf A46 bei Iserlohn

Auf der A46 ist es am Mittwochabend zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.

Iserlohn Ein schwerer Autounfall hat am Mittwochabend eine mehrstündige Sperrung der A46 bei Iserlohn nach sich gezogen.

Am Mittwochabend hat sich ein schwerer Unfall auf der A46 bei Iserlohn ereignet. Kurz hinter der Abfahrt Seilersee in Richtung Hemer ist nach ersten Polizeiangaben um 19.32 Uhr ein Pkw in die Leitplanke geraten und wurde von einem nachfolgenden Auto erfasst.

Zwei Personen wurden schwer verletzt. Für die Aufräumarbeiten wurde die Autobahn gesperrt, der Verkehr wird über den Anschluss Seilersee abgeleitet. Die Sperrung werde so bald wie möglich aufgehoben, so die Polizei.

