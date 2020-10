Zweite Auflage für besonderen Gottesdienst in Iserlohn

Iserlohn. Am 11. Oktober soll an der Bauernkirche wieder ein „Feiermorgen-Gottesdienst“ stattfinden.

Nach der gelungenen Premiere im September mit 300 Besuchern und moderner spiritueller Kirchenmusik wird es am kommenden Sonntag, 11. Oktober, ab 10.30 Uhr erneut einen Feiermorgen-Gottesdienst in der Innenstadt geben.

Der zweite Feiermorgen-Gottesdienst der evangelischen Versöhnungsgemeinde lehnt sich wieder an die veränderten Erwartungen der Menschen an, die sich eine neue Form von Gottesdiensten wünschen. Diesmal findet der Feiermorgen so wie geplant statt, parallel zum klassischen Sonntagmorgen-Gottesdienst in der Bauernkirche – entweder als Outdoor-Gottesdienst auf dem Fritz-Kühn-Platz an der Bauerkirche oder in der Obersten Stadtkirche. Begegnung mit anderen Menschen und die Begegnung mit Gott, so lautet das zentrale Thema an diesem Tag. Prädikant Sven Körber aus Ergste, Mitarbeiter im Institut für Gemeindeentwicklung und missionarische Dienste, wird in dem Gottesdienst predigen. Die Jugendband des Checkpoint, „Soul Catching Breath“, bildet mit ihren modernen Klängen einen weiteren Höhepunkt. Anschließend ist bei gutem Wetter die persönliche Begegnung (natürlich unter Corona-Bedingungen) auf dem Platz vor der Kirche möglich und erwünscht.