Jüngstes Mitglied ist 24 Jahre alt

Gleich vier verschiedene Chöre oder Gesangsvereine haben am vergangenen Wochenende zu ihrer Jahreshaupt- oder Generalversammlung geladen. Unter ihnen war auch der MGV Oese, der am Samstag in der Gemeindehalle Becke auf ein ereignisreiches und erfolgreiches Jahr zurückblickte. 43 Chorproben, zehn öffentliche Auftritte, diverse Ständchen und fünf Vorstandssitzungen gab es 2019, wie es Schriftführer Detlef Rombach in seinem Bericht schilderte. Und auch der Bericht vom ersten Kassenführer Carsten Hücking war zufriedenstellend und zeigte auf, dass die erforderlichen Ausgaben für 2020 weiterhin gedeckt sind.

Bei den Vorstandswahlen wurde Vorsitzender Heinz-Jörg Hücking, der seit über 15 Jahren das Amt bekleidet, erneut das Vertrauen ausgesprochen. Wiedergewählt wurde auch der zweite Kassenführer Jörg Ennulat sowie erste Beisitzer Christoph Hücking. In Gunter de Vries und Torge Auer fand die Versammlung zwei neue Kassenprüfer.

Vorstand des Vereins ist im Durchschnitt 52 Jahre alt

Ein weiterer Punkt auf der Tagesordnung war die Ehrung der Sänger mit den geringsten Fehlstunden, wobei die Probenresonanz laut Verein durchweg sehr gut ist. 75 Prozent aller Sänger waren bei jeder Probe anwesend. Auf keine einzige Fehlstunde brachte es Siegbert Seyock. Lediglich eine Fehlstunde hatten Werner Kirchhardt und Friedhelm Block vorzuweisen. Alle drei bekamen einen guten Tropfen vom Verein.

Ist das Durchschnittsalter in den heimischen Männerchören meist hoch, so ist es beim MGV Oese anders. Der jüngste Sänger ist gerade einmal 24 Jahre alt und der älteste 93 Jahre alt. Unter den 35 aktiven Sänger sind zwölf Sänger unter 60 Jahren und der Vorstand mit einem Durchschnittsalter von 52 Jahre ist auch jung und dynamisch. Um das Chorsterben braucht sich der Verein somit weniger Sorgen zu machen. Mit Dr. Tjwan-Gie Gan, Oliver Petersmann, Erwin Bahlke, Jürgen Biermanski und Torge Auer konnten für 2020 gleich fünf neue Sänger begrüßt werden.

Der MGV würde sich auch über weitere neue Stimmen freuen. So hofft der MGV Oese auf Verstärkung, insbesondere im zweiten Bass. Die wöchentlichen Proben finden immer freitags von 19 bis 21 Uhr in die Festhalle Becke statt. Chordirektorin Viktoria Ibsch, die den Chor seit August 2011 dirigiert, probt dann mit den Sängern alte und neue Titel.

14 öffentliche Auftritte erwarten die Sänger im noch jungen Jahr 2020. Bereits das erste Halbjahr ist terminreich. Am 1. März um 17 Uhr steht als erstes ein gemeinsames Konzert mit Karin Lagodka-Troué in der Ebbergkirche an. Ein Wohltätigkeitsständchen in der Villa Brökelmann folgt am 7. März.

Anlässlich der Konfirmation singt der MGV Oese am 22. März in der Landhauser Kreuzkirche. Beim Frühlingssingen vom Oesetaler Frauenchor am 28. März in der Festhalle Becke werden die Sänger ebenfalls wieder mit von der Partie sein. Am 1. Mai tritt der Chor beim Feuerwehrpicknick auf dem Keuco Parkplatz auf und am 30. Mai geben die Sänger beim Pfingstbesuch der Franzosen aus Steenwerck in der Festhalle Becke ein Ständchen.