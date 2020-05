23-Jährige im Gocher Stadtpark überfallen

Goch. Eine junge Frau wurde im Gocher Stadtpark überfallen. Ein Mann riss ihr das Portemonnaie aus der Hand. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Ein unbekannter Täter entriss einer 23-jährigen Gocherin im Stadtpark ihr Portemonnaie. Die 23-Jährige lief durch den Park in Richtung Mühlenstraße, als ihr in Höhe des Spielplatzes ein Mann entgegen kam. Der ihr unbekannte Mann griff unvermittelt nach dem Portemonnaie in ihrer Hand und entriss es ihr. Mit dem Portemonnaie lief der Täter in Richtung der Stadtparkbühne davon.

Die Gocherin war geschockt

Unter Schock stehend suchte die Gocherin die nächste Polizeiwache auf. Bei dem Täter soll es sich um einen circa 25-30 Jahre alten Mann mit südländischen Aussehen handeln. Er sei circa 1,65 Meter groß, habe eine normale Statur sowie schwarze kurze Haare, die er hochgestylt habe. Er trug einen Kinnbart und eine schwarze Bomberjacke. Die Polizei sucht Zeugen unter: 02823 1080.