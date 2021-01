Der Bahnhof in Goch.

Polizeibericht 28-jähriger Libyer im Regionalexpress in Goch verhaftet

Goch Die Bundespolizei konnte einen 28-Jährigen aus Libyen am Gocher Bahnhof festnehmen. Der Mann wurde mit Haftbefehl gesucht.

Am Dienstag kontrollierte die Bundespolizei gegen 17:50 Uhr im Regionalexpress 10 (Niersexpress) die Fahrgäste. Bei dieser Kontrolle konnten die Beamten einen 28-jährigen Mann aus Libyen festnehmen, der mit Haftbefehl gesucht wird.

Staatsanwaltschaft Kleve suchte den Mann wegen Diebstahls

Der Mann war mit dem Niersexpress auf dem Weg von Kleve nach Krefeld und wurde am Bahnhof Goch gestellt. Die Überprüfung seiner Personalien ergab, dass die Staatsanwaltschaft in Kleve ihn mit einem Haftbefehl wegen

Diebstahls suchte.

Drei Monate in die JVA Kleve

Der Mann wurde vor Ort verhaftet und nach Abschluss der

polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle in Kleve zur Verbüßung der

dreimonatigen Haftstrafe in die Justizvollzugsanstalt in Kleve gebracht.