36-jährige Polin in Kranenburg verhaftet

Kranenburg Im Schnellbus 58 konnte die Bundespolizei in Kranenburg eine 36-jährige Polin festnehmen, die mit Haftbefehl gesucht wurde

Am Dienstagabend, 5. Januar 2021 um 21:45 Uhr, kontrollierte die Bundespolizei auf der Bundesstraße B 9 in Kranenburg am ehemaligen Grenzübergang Wyler eine 36-jährige Polin nach der Einreise aus den Niederlanden in das Bundesgebiet im grenzüberschreitenden Linienbus 58.

Reisende wird in Polen mit Haftbefehl gesucht

Im Rahmen der Personalienüberprüfung in den polizeilichen Fahndungssystemen stellte sich heraus, dass die polnischen Behörden die Reisende mit einem europäischen Haftbefehl suchten.

Frau wird dem Haftrichter überstellt

Die Frau wurde von den Polizeibeamten verhaftet und muss an die polnischen Behörden ausgeliefert werden. Die Frau wurde zur Bundespolizeiinspektion

Kleve gebracht. Die Vorführung beim Haftrichter am Amtsgericht in Kleve erfolgt

am Mittwochmorgen.