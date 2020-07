69-jähriger Radfahrer in Goch schwer verletzt

Goch. Auf der Severusstraße in Goch kam es zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 69-jähriger Mann fuhr mit dem Fahrrad gegen eine Autotür.

Am Dienstag wurde gegen 19:45 Uhr auf der Severusstraße in Goch ein 69-jähriger Mann bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Er war mit seinem Pedelec auf dem Radweg in Richtung Boeckelter Weg unterwegs, als die 14-jährige Beifahrerin eines PKW in einer Parkbucht am rechten Fahrbahnrand die Autotür öffnete.

Der Radfahrer konnte nicht mehr ausweichen, prallte gegen die Autotür des Chevrolet und stürzte. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Die 14-Jährige blieb unverletzt, stand aber erkennbar unter Eindruck des Geschehens.