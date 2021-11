ADFC in Kleve mit einer Wunschkarte für Radwege

Kleve. Mehr als 160 Menschen haben sich am stadtweiten „Mapathon-Projekt“ des Klever ADFC beteiligt. Der Verband will ein Wunsch-Radwegenetz entwickeln.

Mehr als 160 Menschen haben sich am stadtweiten „Mapathon-Projekt“ des Klever ADFC beteiligt. Der Radfahrerverband hatte im Juni zur Teilnahme an einer Umfrage aufgerufen, um gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürger ein Wunsch-Radwegenetz für Kleve zu entwickeln. Anhand von Fragebögen und Karteneinträgen konnten die Radler ihre täglichen Routen angeben und auf fehlende und unsichere Radverkehrsverbindungen hinweisen. Aus diesem Datenmaterial haben die Organisatoren des Projekts eine Karte erstellt, die sie Bürgermeister Wolfgang Gebing nun offiziell übergaben. Der Verband will damit in einen konstruktiven Dialog mit der städtischen Verwaltung und der Politik eintreten, um die Situation der Radfahrer in Kleve zu verbessern.

„Wir waren überrascht, wie viel Zuspruch der Mapathon in der Bevölkerung gefunden hat“, sagt ADFC-Vorstandsmitglied Gerhard Cröpelin. „Mit der Wunsch-Radwegekarte in digitaler und analoger Form können wir jetzt ganz klare Aussagen darüber machen, wo die Bürgerinnen und Bürger Bedarf an Radwegen sehen.“ Dieser besteht laut Umfrage vor allem bei sternförmigen Radverbindungen von den Ortsteilen (mehrheitlich Kellen und Materborn) ins Zentrum. Wie Bürgermeister Gebing versicherte, sollen die Mapathon-Ergebnisse mit in die Planungen zum neuen Mobilitätskonzept einfließen.

Der ADFC-Kreisverband setzt sich für die Erstellung eines bedarfsgerechten Radwegenetzes im Kreis Kleve ein. Außerdem bietet er geführte Radtouren durch die Region an. Weitere Infos unter www.adfc-kleve.de.

