Ärger in der Klever SPD: „Ein Desaster der Kommunikation“

Diese Nachricht vom 13. Dezember schlug wie ein Blitz ein: Sechs Ratsmitglieder der SPD verlassen die Fraktion. Fredi Döllekes, Horst Duenbostell, Heidi Fischer, Wilhelm Fischer, Michael Kumbrink und Christa Ricken werden zum 31. Dezember nicht mehr Mitglied der SPD-Mannschaft im Stadtrat sein. Was damals noch ohne weitere Angaben von Gründen mitgeteilt wurde, erfuhr gestern in einem Pressegespräch eine ausführliche Erläuterung: Die sechs Sozialdemokraten sind wegen der Mitgliederversammlung am 12. November stinksauer. Die Wahl des Bürgermeisterkandidaten der SPD Kleve sei einer sozialdemokratischen Partei unwürdig gewesen, so die übereinstimmende Meinung der scheidenden Fraktionsmitglieder.

Sonja Northing sollte durchgeboxt werden

Konkret gehe es um das Management der Kandidatenkür. Man sei schlecht informiert worden und der Vorstand habe versucht, eine demokratische Wahl zu unterdrücken. Sonja Northing sollte als Kandidatin durchgeboxt werden, so die Sechs. Der Mitbewerber Michael Kumbrink sei nicht als gleichwertig präsentiert worden.

Der Vorstand der SPD hatte sich zuvor in zwei Sitzung einstimmig für Sonja Northing ausgesprochen und einen eigenen Kandidaten abgelehnt. Auf der Mitgliederversammlung hatte Bundestagsmitglied Barbara Hendricks dann einen Antrag gestellt, über diesen Vorstandsbeschluss abzustimmen. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich weder Sonja Northing noch Michael Kumbrink der Versammlung ordentlich als Kandidaten vorgestellt. Mit 36 Ja-Stimmen, bei 21 Nein-Stimmen und drei Enthaltungen wurde der Vorstandsbeschluss bestätigt. Eine Kandidatenkür ohne Aussprache.

Parteimitglieder fühlen sich nicht ernst genommen

Über diese Vorgehensweise regt sich nun der Ärger: „Man hat mir das demokratische Recht genommen, zwischen zwei Kandidaten zu wählen“, sagte Fredi Döllekes. Er betonte, dass es bei der Entscheidung, aus der Fraktion auszutreten, nicht um die Personen Northing oder Kumbrink gehe. Die sechs Ratsmitglieder ärgern sich vielmehr über den Umgang des Parteivorstands mit den Mitgliedern. Er werde Sonja Northing als Bürgermeisterkandidatin unterstützen, so Döllekes.

Großer Vertrauensverlust

Maßlos verärgert zeigte sich auch Heidi Fischer, die seit 15 Jahren die Sozialdemokraten im Rat vertritt: „Bei der Abstimmung des Antrages, war vielen nicht bewusst, worüber wir da jetzt abstimmen.“ Die Mitglieder seien mit keinem Wort vernünftig informiert worden. Wilhelm Fischer sagte: „Unsere Entscheidung, die übrigens jeder für sich alleine und unabhängig voneinander getroffen hat, hat nichts mit Sonja Northing zu tun.“ Man sei politisch „entmündigt worden. „Das ist ein großer Vertrauensverlust.“

Für Christa Ricken hat die Mitgliederversammlung das Fass zum Überlaufen gebracht. In den vergangenen Jahren habe sich einiger Ärger über den Vorstand angestaut: „Diskussionen und Transparenz waren in den letzten Jahren mangelhaft“, sagte sie. Fredi Döllekes: „Das ist nicht die Politik, die ich mir vorstelle.“

Ratsmitglieder wollen weiterhin im Rat Politik machen

Michael Kumbrink, der sich bislang bedeckt gehalten hatte, sagte, er habe sich fünf Wochen vor der Versammlung schriftlich beworben. Dem Vorstand habe er schon im September 2018 mündlich mitgeteilt, dass er kandidieren wolle. Trotzdem sei seine Bewerbung quasi unter den Teppich gekehrt worden: „Das ist ein Desaster der Kommunikation zwischen Vorstand und Partei, zwischen Vorstand und Fraktion.“

Ab Januar werden die sechs Sozialdemokraten als unabhängige Ratsvertreter Politik machen. Alle bleiben der Partei treu. Ein Gespräch mit dem Vorstand habe es nicht gegeben.

„Die Wahl ist nicht zu beanstanden“

Der SPD-Vorsitzende Josef Gietemann sagte am Montagabend im Gespräch mit der NRZ, dass er persönlich sehr enttäuscht darüber sei, dass man diese Pressekonferenz so kurz vor Heiligabend angesetzt habe: „Da wollen die Menschen über keinen Parteiärger lesen“, so Gietemann. Er betonte, dass die Abstimmung einwandfrei gelaufen und diese auch nicht zu beanstanden sei. Er habe die Mitglieder immer auf dem Laufenden gehalten. Einer Aussprache stehe er nicht im Wege. Im Januar lädt die SPD zum Neujahrsempfang, im Februar folgt die nächste Mitgliederversammlung. Der Vorstand werde auch darüber reden, was man vielleicht falsch gemacht habe.

Für die scheidenden Fraktionsmitglieder ist klar: „Diese Situation haben nicht wir, sondern andere zu verantworten. Darüber sollten diese Personen nachdenken“, so Fredi Döllekes.