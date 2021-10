Airport Weeze: Corendon Airlines startet mit neuen Zielen

Weeze. Die Türkische Fluggesellschaft Corendon Airlines startet im Winter auf neuen Strecken nach Griechenland, Spanien und Ägypten.

Die Fluggesellschaft Corendon Airlines ist am Airport Weeze angekommen. Nach coronabedingter Pause fliegt die türkische Fluggesellschaft seit diesem Sommer zweimal wöchentlich vom Niederrhein aus nach Antalya. Der Zuspruch von Fluggästen ist groß, die Auslastung hoch. Seit dem Wochenende fliegt die Urlaubs-Airline mit Sitz und Flugbasis in Antalya auch nach Griechenland.

Erstflug nach Rhodos

Der Erstflug der Corendon Airlines nach Rhodos wurde am Airport Weeze entsprechend aufmerksam begrüßt. Flughafenchef Sebastian Papst empfing die Crew des Premierenfliegers nach Rhodos mit einem Blumenstrauß. Kurz darauf startete ein weiterer Corendon Airlines -Jet erstmals von Weeze auch nach Kreta. Bis zum Ende der laufenden Sommersaison fliegt die beliebte Airline freitags und montags nach Heraklion. Die Flugverbindung in das sonnige Hurghada am Roten Meer in Ägypten startete ebenfalls am vergangenen Wochenende. In die nordafrikanische Metropole geht es mit den Boeing-Maschinen von Corendon Airlines in der gesamten Wintersaison jeweils samstags.

Ab dem 4. November steht dann auch Gran Canaria samstags auf dem Flugplan von Corendon Airlines. Die sonnensichere Kanareninsel wird während der gesamten Wintersaison bis Ende April vom Airport Weeze aus angeflogen. Buchungen von Einzelplätzen sind im Internet bei Corendon Airlines möglich, Pauschalreisen mit den großen Reiseveranstaltern sind in jedem guten Reisebüro der Region buchbar.

Sonnige Urlaubsdestinationen

„Corendon Airlines hat unser Angebot an sonnigen Urlaubsdestinationen sehr passend ergänzt. Wir freuen uns über diese vertrauensvolle Zusammenarbeit. Auch die neuen Winterziele sind für uns ein klares Zeichen, dass Corendon Airlines auf unseren Flughafen setzt“, sagt Sebastian Papst, Geschäftsführer am Airport Weeze.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kleve und Umland