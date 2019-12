Kleve-Kellen. Unbekannte schlugen in Kleve-Kellen die Scheibe einer Auto-Beifahrertür ein.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Akkuschlagbohrer in Kleve aus parkendem Auto gestohlen

Unbekannte Täter schlugen in der Zeit von Sonntag, 16 Uhr, auf Montag, 2. Dezember, 5.15 Uhr, die Scheibe der Beifahrertür ein und stahlen aus einem Opel Vivaro einen Schraubendreher und eine Akkuschlagbohrmaschine der Marke Makita. Der Wagen parkte in Kellen an der Steinstraße. Mit der Beute flüchteten die Täter unerkannt. Hinweise zu Verdächtigen an die Kripo Kleve 02821 5040.