Die Leute vom Gebäudemanagement – hier am eingehüllten Freiherr-vom-Stein-Gymnasium – haben viel zu tun.

Kleve. Das große Thema Schulen und viele kleine einzelne Ideen bewegten die Fraktionssprecher in ihren Reden zum Haushalt der Stadt Kleve.

Alle wünschen für Kleve „schnelle Lösungen“

So sehr Fraktionen im Rat Kleve Unterschiede versuchen herauszuarbeiten, so harmonisch verlief doch die letzte Ratssitzung des Jahres, in der traditionell jede Fraktion ihre Sicht auf den städtischen Etat darstellt. Und natürlich mit der Bürgermeisterin abrechnet. Freundlich klopfenden Applaus gab es aber von allen Ratskollegen für jeden Redner. Einstimmig wurde der Haushalt verabschiedet. Es werden keine Abgaben oder Gebühren erhöht.

Alle Parteien gaben dem Thema Schulbauten breiten Raum (siehe auch Bericht zur Realschule Lokalseite 3). „Der Aufbau einer zukunftssicheren Schulinfrastruktur ist für die Stadt von herausragender Bedeutung“, so fasste Daniel Rütter (FDP) den Ansatz aller zusammen. Alle anerkannten, welches Pensum das Gebäudemanagement der Stadt zu stemmen hat, jedoch seien „Verzögerungen für Schülerschaft und Lehrerschaft nicht mehr zumutbar“, fand CDU-Fraktionschef Wolfgang Gebing. Er verwies auf die Zuständigkeit der Bürgermeisterin für dieses Ressort. Vermeintlichen Stillstand habe die Politik oft nicht zu verantworten Große Unzufriedenheit zeigte der CDU-Bürgermeisterkandidat über das Fehlen von Brandschutzbedarfsplan, Feuerwehr-Hauptwache und Kulturleitplan. In puncto Sportanlagen/Leichtathletikzentrum müsse die Verwaltung „endlich schnelle Lösungen“ mit „übergeordneten Stellen“ herbeiführen. Vermeintlichen Stillstand habe die Politik nicht zu verantworten. Gebing freute sich aber übers Bürger-Engagement beim Dorfgemeinschaftshaus Düffelward und der Personenfähre Schenkenschanz. Die Verwaltung müsse Voraussetzungen schaffen, weiteren Wohnungsbau zu entwickeln. Für die SPD legte Petra Tekath den Schwerpunkt auf die Stadt-Finanzen. Erträge waren mit 157,25 Millionen Euro prognostiziert und es solle wohl ein Überschuss von 150.000 Euro übrig bleiben – oder mehr. Sie warb, die Ausgleichsrücklage zu erhöhen. Die Kreisstadt Kleve trage von der auf 930.000 Euro gestiegenen Kreisumlage 20 Prozent und bekomme es nicht finanziell ausgeglichen. Mehrere Beispiele nannte sie, wo das Land Schuld trage an ungerechter Behandlung der Kommune. Zum Klimaschutzfahrplan lobte sie, dass die Umweltbetreibe der Stadt kein Glyphosat mehr einsetzen. Bürger müssten sich somit entweder mit mehr Unkraut/Wildkräutern abfinden oder die USK bräuchte fünf Mitarbeiter mehr, um es per Hand zu entfernen – „rechnerisch nicht einmal drei Euro pro Kopf und Jahr“ für die Einwohner. Die Tribüne am Stadion Bresserberg wird gesichert, beschlossen die Fraktionen (hier Training Cleve Conquerors Ladies). Foto: Astrid Hoyer-Holderberg Keine „Schildbürgerstreiche“ mehr „Lasst uns im nächsten Jahr endlich aufhören, Schildbürgerstreiche zu verzapfen“, sprach sie den Bau des Parkplatzes bei Siegfried Materborn an der Grunewaldstraße an und die Sicherung der Tribüne am Stadion Bresserberg (wie berichtet), die weder Verein noch Schüler bräuchten und die ohne Sporthalle „scheinbar wertlos“ sei. FDP-Politiker Daniel Rütter stellte sich für die Tribüne an der Welbershöhe eine gewerbliche oder gastronomische Nutzung vor. Eine Turnhalle dort habe die Ratsmehrheit „unverständlicherweise“ abgelehnt. In Sachen Klimaschutz solle man auf neue Technologien, Holzbauweise, Dachgrün, Photovoltaik setzen. Die Grüne Dr. Hedwig Meyer-Wilmes stellte fest, dass Kinder-, Jugend- und Familienhilfe mit über 40 Millionen Euro den größten jährlichen Posten darstellt. Der zweite große Batzen gilt mit 106 Millionen Euro den weiterführenden Schulen und zwölf Millionen Euro für Grundschulen – die Etat-Ansätze haben sich in den letzten vier Jahren verzehnfacht. Stattliche Anzahl von neuen Stellen und Höherdotierungen Die Grünen tragen „eine stattliche Anzahl von neuen Stellen und Höherdotierungen“ im Etat mit. In Sachen Klimaschutz erwarten sie beim relativ alten Gebäudebestand in Kleve – 64 Prozent vor 1978 gebaut – großes Potenzial zur Energieeinsparung. Diesel-Lkw-Verkehr müsse aus der Innenstadt geführt werden. Radfahrstraßen sollten sternenförmig von der Innenstadt in die Ortsteile führen. Meyer-Wilmes bedauerte, wie sich Genehmigungsverfahren – zum Beispiel Windrad Salmorth – hinzögen. Die Wirklichkeit sei schneller als begutachtete Konzepte. „Der Igel ist immer schon da, auch wenn der Hase sich unendlich anstrengt!“ Die Grünen wollen sowohl den Minoritenparkplatz als auch das Gelände des alten Hallenbades unter Erbpacht stellen, um Einfluss auf das Gesicht der Stadt zu behalten. Das sieht Dr. Fabian Merges von den Unabhängigen Klevern anders. Beide Plätze sollten unbebaut bleiben, als ereignis- und touristische Plätze genutzt werden. Aber generell könne Kleve -- eben bis auf Ausnahmen – vollständig zum Modell der Erbpacht übergehen. Er plädierte dafür, am VHS-Haus auch die Stadtbücherei unterzubringen. Die UK wollen sich besonders um Wasserwirtschaft und Schutz bei Starkregen kümmern und empfehlen Straßenlaternen mit Blaulichtanteil zum Schutz der Insekten.